12 Jahre game2gether – Speedlink Gravity RGB 2.1

Heute gibt es was auf die Ohren. In unserem Geburtstags-Kalender verlosen wir das Audiosystem Gravity RGB 2.1 von Speedlink.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Speedlink zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das Speedlink Gravity RGB 2.1 Subwoofer System:

Anfang des Jahres erschien das beliebte 2.1 Audio-System von Speedlink in einer neuen, überarbeiteten Optik. Es besteht aus einem Subwoofer und zwei Satelliten-Lautsprechern sowie einer Audiofernbedienung für die Lautstärkereglung und den Anschluss eines Kopfhörers oder einer weiteren Audioquelle. In den Subwoofer und die Satelliten ist je ein Ring mit RGB-Beleuchtung in die Abdeckung der Lautsprecher eingelassen.

Neben dem Anschluss von weiteren Audiogeräten über den AUX-In-Anschluss, könnten auch Bluetooth-Geräte für eine kablellose Widergabe gekoppelt werden.

Die Features im Überblick:

Aktives 2.1-Lautsprechersystem für PC/Notebook

Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone/Tablet

RGB-Beleuchtung in 16,7 Millionen Farben

6 einstellbare Modi: Farbverlauf, Mehrfarbig statisch, Farbatmung, Einfarbig statisch, Aus, Im Takt

Kräftiger Subwoofer mit Holzgehäuse liefert intensive Bässe und hohes Klangvolumen

Separate Tischfernbedienung mit AUX-In-Anschluss für die bequeme Lautstärkeregelung

Zusätzliche Lautstärke- und Bass-Regler am Subwoofer

Kein unnötiger Stromverbrauch dank Netzschalter

Standby-Modus

Perfekte Multimedia-Eignung für Spiele, Musik und Filme

Output-Power (RMS): 60W

120W Peak-Power

Treibereinheiten: 2×3″ (7,6cm) + 6,5″ (16,5cm)

S/N Ratio: ≥60dB

Frequenz: 40Hz-20KHz

Abmessungen Subwoofer: 261 × 259 × 263mm (B × H × T)

Abmessungen Satelliten: 108 × 182 × 119mm (B × H × T)

Kabellänge Satelliten: 1,6m

Kabellänge Netzkabel: 1,5m

Kabellänge Fernbedienung: 1,5m

Gesamtgewicht: 4,5kg

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.08.2022, 23:59 Uhr