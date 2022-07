Die Schlümpfe Kart – auf in ein schlumpfiges Rennen

Der französische Publisher Microids hat gemeinsam mit IMPS, dem Lizenzinhaber für „Die Schlümpfe„, mit Die Schlümpfe: Kart ein neues schlumpfiges Rennspiel angekündigt. Erste Screenshots vermitteln ein Gefühl eines dynamischen Rennspiels im bunten Universum der Schlümpfe. Entwickelt wird der neue Titel vom Studio Eden Games, das besonders für seine erfolgreichen Rennspiele (Gear.Club Unlimited, Test Drive Unlimited oder V-Rally) bekannt ist. Der Release des neuen Titels für die Nintendo Switch ist für diesen Winter vorgesehen.

Vor dem Rennen können sich die Spielenden zunächst einen Schlumpf auswählen, sowie ein individuelles Kart und eine einzigartige Fähigkeit. Dann ist es das Ziel, der beste Kartfahrer von Schlumpfhausen zu werden. Dazu braucht man nicht nur einen guten Start, sondern auch die besten Abkürzungen und die richtigen Gegenstände, um sich so das entscheidende etwas an Vorteil zu verschaffen. In Die Schlümpfe: Kart warten so rasante Rennen im Single- und Multiplayer auf die Fans der Schlümpfe. Perfekt für Rennen mit Freunden oder der Familie, aber auch alleine. Die Screenshots zeigen hier auch einen 4-Spieler-Modus im Splitscreen. Die Box-Version für die Nintendo Switch ist bei Amazon bereits vorbestellbar.