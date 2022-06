noblechairs HERO Darth Vader ™ Edition – Die dunkle Seite des Komforts

Mit dem HERO im Darth Vader Design präsentiert noblechairs nun den nächsten Gaming-Stuhl in Kooperation mit Lucasfilm. So wird die Star-Wars-Serie der beliebten Gamingstühle um ein weiteres Modell erweitert.

Die noblechairs HERO Darth Vader™ Edition im Detail:

Der in Zusammenarbeit mit Lucasfilm designte Gaming-Stuhl übernimmt das typische, schwarze Design der Rüstung von Darth Vader. Mittels dekorativer Nähte werden die Arm- und Beinteile der Rüstung angedeutet. Ein besonderes Detail an der Sitzfläche bietet das Lebenserhaltungssytem der Rüstung in der Mitte der Sitzfläche. An der Rückseite des Stuhls gibt es ebenfalls einen Eyecatcher, denn hier findet sich eine großflächige Stickerei von Darth Vader Helm, sowie ein dezentes Star Wars Logo.

Technisch bietet die Darth-Vader-Edition alle bekannten Features des noblechairs HERO. Dazu zählen eine Höhenverstellung, gepaart mit einer praktischen Wippfunktion. Letztere hat einen Bewegungsspielraum von 11° und zusätzlich kann man die Rückenlehne von 90° bis 125° verstellen. Die Polsterung besteht aus PU-Leder mit einer dichten Kaltschaumpolsterung. Weiterhin bietet der Gaming-Stuhl 4D-Armlehnen, XL-Rollen und ist bis 150 kg belastbar.

Die Features im Überblick:

Edler Gaming- und Bürostuhl im Darth Vader™ -Design

PU-Kunstlederbezug und Velours in Schwarz

Verstellbare Lendenwirbelstütze und Wippmechanismus

Hochdichte Kaltschaumpolsterung für hohen Komfort und lange Lebensdauer

Kopfstütze aus Memory-Schaumstoff macht ein zusätzliches Kopfkissen überflüssig

Robuster Stahlrahmen belastbar bis zu 150 kg

60 mm große Rollen für harte und weiche Böden

Nach DIN EN 1335 als Bürostuhl zertifiziert

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preis und Verfügbarkeit:

Die noblechairs HERO Darth Vader™ Edition kann ab sofort zu einem Preis von 489,90 € bei Caseking bestellt werden und ist demnächst lieferbar.