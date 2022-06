Crunchyroll benennt KAZÉ Manga und KAZÉ Anime um

Crunchyroll hebt Anime auf das nächste Level und verbindet Anime und Manga zum ultimativen Fan-Erlebnis. Die KAZÉ-Marken, welche KAZÉ Manga (Buch- und Ebook-Veröffentlichungen), KAZÉ Anime und KAZÉ Movie (DVD- und Blu-ray-Editionen) sowie KAZÉ Games (physische Spiele und Merchandise) einschließen, gehen dazu vollständig in die Crunchyroll-Marke über. Somit wird die beliebte Kino-Event-Reihe KAZÉ Anime Nights ab diesen Monat als Crunchyroll Anime Night fortgesetzt.

In Frankreich und Deutschland waren die KAZÉ-Marken Wegbereiter der Branche. Im Angebot von KAZÉ fanden Fans das Beste aus den Bereichen Manga, Home Entertainment und Kino. So umfasste die Marke KAZÉ Anime Klassiker, wie Dragon Ball, Detective Conan und One Piece. Auch aktuelle Erfolgstitel, wie Attack on Titan und My Hero Academia zählten zum Portfolio. Die Marke KAZÉ Manga bot Erfolgstitel, wie JUJUTSU KAISEN, Tokyo Ghoul und Haikyu!!

Die heiß erwartete Manga-Reihe Kaiju No. 8 wird nun direkt unter dem Crunchyroll-Label veröffentlicht.

„Anime und Manga gehören zusammen“, sagt Rahul Purini, President of Crunchyroll. „Angesichts von fast 30 fantastischen Jahren KAZÉ in Frankreich und 12 ebenso fantastischen Jahren in Deutschland, sind wir begeistert, Crunchyrolls Manga- und Home-Entertainment-Geschäft jetzt auf die nächste Ebene zu bringen. Wir freuen uns sehr darauf, die tiefgehende interne Expertise zu nutzen, die KAZÉ so erfolgreich gemacht hat, um Crunchyroll zu neuen Höhen zu führen.“

Der Katalog von ANIMAX wird bereits ab dem heutigen Tag nach und nach in Crunchyrolls SVOD-Streaming-Angebot integriert. Somit wird der bereits 30.000 untertitelte und synchronisierte Episoden umfassende Anime-Katalog weiter ausgebaut.