I, The Inquisitor – Trailer zum Dark-Fanatsy-Spiel

Der erste Trailer von I, The Inquisitor entführt uns in eine fiktive, düstere Welt. Der religiöse Fanatismus hält die erfundene Stadt Königsstein in Atem. Denn kein Ungläubiger ist vor Folter oder gar dem Tod sicher.

Die Handlung von I, The Inquisitor

Das Adventure-Spiel des polnischen Entwicklerstudios The Dust basiert auf den Fantasy-Romanen des Autors Jacek Piekara. In dessen erfundener Welt ist Jesus Christus nicht am Kreuz gestorben. Stattdessen wurde er von Zorn und Wut gepackt und konnte sich befreien. Seitdem führen er und seine Jünger einen Rachefeldzug gegen die Ungläubigen.

Die Handlung des Spiels führt uns ins 16. Jahrhundert. Wir steuern den Inquisitor Mordimer Madderdin, der nach Königsstein gesandt wird, um auch dort die Ordnung Gottes durchzusetzen. Diese Stadt dürfte den religiösen Fanatikern ein Dorn im Auge sein. Immerhin ist die Stadt von zahlreichen Sünden und Mysterien überflutet. Als Mordimer sind wir wohl einer der größten Anhänger des rachsüchtigen Jesus Christus und decken die zahlreichen Verbrechen und Rätsel in Königsstein auf.

Hierbei unterstützen uns die verschiedenen Fähigkeiten des Protagonisten. So können wir unter anderem in die mysteriöse Unworld eintauchen. Hierbei handelt es sich um eine Paralleldimension in der wir die Seelen der Ungläubigen blicken können, um deren versteckte Geheimnisse zu lüften. Doch dies birgt auch eine große Gefahr! Denn eine dunkle Macht herrscht in der Unworld vor. Diese möchte den Spieler für das Eintreten in die Dimension bestrafen und selbst in die Welt der Lebenden einkehren.

Folter, Schwertkämpfe und gefährliche Entscheidungen

Das Entwicklerstudio verspricht, dass die Story von I, The Inquisitor von euren eigenen Handlungen beeinflusst wird. Als Mordimer haben wir die freie Wahl, ob wir gegenüber den Ungläubigen Gnade walten lassen oder sie eiskalt für ihre Vergehen bestrafen. Ein wichtiger Aspekt des Spiels werden die Verhöre von Zeugen und Verdächtigen sein. Auch hierbei ist euch selbst überlassen, ob ihr Gebrauch von den mittelalterlichen Foltermethoden macht oder eine sanftere Herangehensweise nutzt. Hauptsache die Wahrheit kommt an’s Licht! Und sollte ein Verhör einmal schief laufen, habt ihr immer noch die Möglichkeit zu eurem Schwert zu greifen. Aber seid euch immer bewusst, dass eure moralischen Entscheidungen schwere Folgen haben können.

Noch kein Startdatum bekannt

Bisher hat I, The Inquisitor noch kein offizielles Startdatum. Bekannt ist hingegen, dass das Dark-Fantasy-Game für die PlayStation 5, die Xbox Series und den PC veröffentlicht wird. Der Trailer verspricht uns auf jeden Fall ein düsteres Abenteuer in einer Welt, die von Brutalität und religiösen Wahnsinn geprägt ist. Wer jetzt schon ganz angetan von der Spielidee ist, kann sich I, The Inquisitor schon mal auf Steam vormerken.

