Die furchtlosen X-Men 3 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 3. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„Mutanten sind die nächste Stufe menschlicher Evolution. Ein Prozess, den der Bösewicht High Evolutionary durch unnatürliche Selektion beschleunigen will. Wie reagieren die X-Men auf sein Angebot? Plus: Eine Gedenkfeier endet im Schlagabtausch.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 3 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys The Trial of Magneto (2021) 2, X-Men (2021) 3 Zeichner David Messina, Lucas Werneck, Pepe Larraz Autor Gerry Duggan, Leah Williams Seitenanzahl 60 Preis 5,99 € Veröffentlichung 17.05.2022

Auch Die furchtlosen X-Men 3 besteht wieder aus zwei Storys. Dabei stammt auch hier eine aus der neuen X-Men-Heftserie und eine aus der Serie „The Trial of Magneto“. Als Trennung dient das Original-Cover der zweiten Geschichte. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der letzten Ausgabe konnten wir gleich zwei Handlungsstränge verfolgen. In der ersten Geschichte versuchte Cordyceps Jones erneut die Menschheit zu vernichten, dieses Mal mit der Annihilation-Welle. Glücklicherweise lag der Ground Zero dieses Angriffes außerhalb von großen Städten und die X-Men konnten dank der Kraft von Sunfire schnell siegen. Die zweite Geschichte griff ein loses Ende der Hellfire Gala auf. Dort kam es zum Tod von Wanda Maximoff. Nun ermitteln X-Factor und X-Force gemeinsam in diesem Fall und ziemlich schnell gerät Magneto ins Zentrum der Ermittlungen. Dabei wird er beinahe von Quicksilver getötet, kann jedoch dank der Heilgärten von Krakoa gerettet werden. Eine Sache konnte jedoch noch nicht geklärt werden und zwar, warum er Wanda tötete. Ebenso so offen ist aber auch die Frage, ob sie tatsächlich unwiederbringlich tot ist.

Dieses Mal erleben wir keinen erneuten Angriff von Gameworld, sondern der High Evolutionary stattet der Erde einen Besuch ab. Er bietet den X-Men einen Virus an, der die Menschheit unfruchtbar werden lässt, sodass nach einer Generation nur noch die Mutanten auf der Erde leben werden. Doch durch die schlechten Erfahrungen der X-Men mit dem High Evolutionary und auch durch die Ablehnung des vermeintlichen Geschenks kommt es zum Kampf mit der Evolutionary Guard. Gelingt es den X-Men den Kampf, ohne Verluste zu beenden? Welchen Plan verfolgt er tatsächlich?

Die zweite Geschichte führt den zweiten Handlungsstrang der vorherigen Ausgabe direkt fort. Professor X und Hope versuchen gemeinsam in Magnetos Gedanken die Wahrheit über den Mord an Wanda Maximoff herauszufinden. Währenddessen empfangen die X-Men und Emma Frost die Avengers auf Krakoa. Sie sind gekommen, um Wandas Leichnam zu überführen. Doch zunächst zeigen ihnen die X-Men Krakoa und versuchen dabei das wichtigste Geheimnis der Insel zu wahren. Krakoas Geheimnis droht jedoch auch von anderer Seite Gefahr, denn die Orchis besitzen einen Autopsiebericht von Scott Summers… Zu allem Überfluss gelingt Magneto die Flucht…

Charaktere und Erzähler:

Da beide Geschichten recht unabhängige Handlungsstränge erzählen, variieren hier natürlich auch die zentralen Charaktere. Sind es in der ersten Geschichte die neuen X-Men um Scott Summers und Jean Grey, die mit dem High Evolutionary im Mittelpunkt stehen, sind es in der zweiten Geschichte besonders Magneto, Wanda Maximoff und Charles Xavier.

Es kommt zum Teil eine Erzählerperspektive zum Einsatz, ein Teil der Geschichte wird aber auch erläuternd aus den Gedanken der X-Men erzählt.

Fazit:

Die beiden spannenden Handlungsstränge der vorherigen Ausgabe werden in Die furchtlosen X-Men 3 gelungen weiter geführt. Dabei erweist sich die Geschichte um Magneto und Wanda als besonders spannend und überraschend.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

Quellen: Panini ↗