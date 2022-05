Die furchtlosen X-Men 2 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 2. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Während eine unaufhaltsame Gefahr aus dem All die Erde bedroht, erschüttert ein Mord die Nation der Mutanten bis ins Mark. Aber wer ist der Täter?“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 2 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys The Trial of Magneto (2021) 1 (Nr. 2), X-Men (2021) 2 zentrale Charaktere Cyclops, Wolverine Zeichner Lucas Werneck, Pepe Larraz, Valerio Schiti Autor Gerry Duggan, Leah Williams Seitenanzahl 68 Preis 6,99 € Veröffentlichung 19.04.2022

Die furchtlosen X-Men 2 besteht aus zwei Storys, eine aus der neuen X-Men-Heftserie, und eine aus der Serie „The Trial of Magneto“. Als Trennung dient das Original-Cover der zweiten Geschichte. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der ersten Ausgabe der neuen X-Men-Heftserie erlebten wir zunächst die Eröffnung der neuen Botschaft von Krakoa und New York, die zeitgleich auch die Basis für die neu gewählten X-Men ist. Doch die erste Prüfung der neuen Beschützer der Erde ließ nicht lange auf sich warten, denn ein außerirdischer Roboter attackierte die Stadt. Den X-Men gelang es den Eindringling zu bezwingen, jedoch ahnten sie nicht, dass dies erst der Anfang war. Denn auf der Casino-Welt Gameworld hat Cordyceps Jones die Vernichtung der Erde zu seinem Ziel erkoren und stiftet so zu einem Angriff nach dem anderen an. Ihm geht es um Profit, denn was wäre ein Casino ohne Wetten…

Die erste Geschichte knüpft direkt an die letzte Ausgabe an, denn Cordyceps Jones lässt direkt den nächsten Angriff auf die Erde starten. Nach dem ersten erfolglosen Angriff soll dieses Mal die Annihilation-Welle die Menschheit vernichten und den Planet freiräumen. Kurz nach Beginn des Angriffs nehmen die X-Men auch schon Notiz hiervon und machen sich auf den Weg nach Kansas. Werden sie es schaffen, die Vernichtungswelle aufzuhalten?

Die zweite Geschichte verfolgt einen separaten Handlungsstrang. Während der Hellfire-Gala kam es zum Tod von Wanda Maximoff. Nun ist es an X-Factor und X-Force, das Verbrechen aufzuklären. Schnell finden sich mehrere belastende Hinweise, die die Ermittlungen zu einem mächtigen Mutanten führen. Zeitgleich berät der Stille Rat von Krakoa, ob Wanda wiederbelebt werden soll. Schließlich ist sie keine Mutantin, konnte aber Cerebro lange genug täuschen, sodass ein Backup von ihr existiert…

Charaktere und Erzähler:

Da beide Geschichten recht unabhängige Handlungsstränge erzählen, variieren hier natürlich auch die zentralen Charaktere. Sind es in der ersten Geschichte die neuen X-Men um Scott Summers und Jean Grey, stehen in der zweiten Geschichte besonders Magneto, Wanda Maximoff und Charles Xavier im Mittelpunkt.

Es kommt zum Teil eine Erzählerperspektive zum Einsatz, ein Teil der Geschichte wird aber auch erläuternd aus den Gedanken der X-Men erzählt.

Fazit:

Mit Die furchtlosen X-Men 2 wird die neue Comic-Heftserie spannend weiter geführt. Besonders der neue Gegner ist mit Cordyceps Jones unterhaltsam besetzt und hier werden sicherlich noch viele interessante Geschichten auf uns warten.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

