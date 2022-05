Die furchtlosen X-Men 1 – Comic Review

Die furchtlosen X-Men starten in ihren 1. Band. Nach den großen Ereignissen um Krakoa und Arakko übernimmt eine neue Einheit der X-Men den Schutz der Erde.

Allgemeines:

„Die neuen furchtlosen X-Men um Cyclops und Marvel Girl sind da! Die Beziehungen zwischen der Mutantennation Krakoa und dem Rest der Welt sind angespannt. Nie hatten Menschen mehr Grund, Mutanten zu fürchten. Doch das neuen Team verteidigt die Erde dennoch um jeden Preis vor gefährlichen Bedrohungen!

Die brandneue X-Men-Serie von DEADPOOL-Autor Gerry Duggan.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 1 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 1 zentrale Charaktere Cyclops, Wolverine Zeichner Lucas Werneck, Pepe Larraz, Valerio Schiti Autor Gerry Duggan, Leah Williams Seitenanzahl 44 Preis 4,99 € Veröffentlichung 15.03.2022

Die furchtlosen X-Men 1 umfasst eine Geschichte. Am Ende des Comics finden sich noch ein Variant Cover und als Beigabe ist ein Panoramaposter enthalten. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

In der vorhergehenden Heftserie kam es zu großen Ereignissen, die im Terraforming des Mars gipfelten. Fortan ist dieser Heimat der Mutantennation von Arakko, die vor Jahrtausenden einst mit Krakoa eine Einheit bildete. Parallel baute die irdische Mutantennation Krakoa ein neues Team von X-Men zum Schutz der Erde auf.

Die Mutantennation Krakoa eröffnet eine Botschaft in New York. Direkt am Central Park gelegen errichten sie einen eigenen Park im Gedenken an die Mutanten, die ihr Leben bei der Verteidigung der Erde verloren haben. In Zentrum des Ganzen steht ein Baum von Krakoa, der ein riesiges Baumhaus trägt. Dieses umfasst Quartiere, einen Forschungsbereich, Besprechungsräume, eine Krankenstation und vieles mehr, natürlich auch ein Portal nach Krakoa. Zum großen Erstaunen der Menschen wurde das Baumhaus samt Baum in nur einer Nacht gepflanzt und errichtet. Dienen soll es als Botschaft und als Basis der neuen X-Men, die auf der Hellfire Gala vorgestellt wurden. Doch die X-Men müssen schneller mit der Verteidigung der Erde starten, als sie dachten, denn es folgt direkt eine Bewährungsprobe für das neue Team…

Charaktere und Erzähler:

Von zentraler Bedeutung sind Scot Summers und Jean Grey, die die neuen X-Men anführen. Natürlich haben auch die weiteren Teammitglieder, wie Sunfire, Synch, Rogue, Polaris und Wolverine einen Auftritt.

Es kommt zum Teil eine Erzählerperspektive zum Einsatz, ein Teil der Geschichte wird aber auch erläuternd aus den Gedanken der X-Men erzählt.

Fazit:

Mit Die furchtlosen X-Men 1 gelingt ein sehr guter Start in die neue Comic-Heftserie. Der Handlungsstrang der vorhergehenden Serie wird direkt aufgegriffen und sehr schön weitergeführt. Sehr gelungen ist auch das beiliegende Poster, vor allem das Panoramaformat ist sehr praktisch.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

