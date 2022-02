Warhammer 40K: Chaos Gate – Daemonhunters: Der Release ist bekannt

Chaos Gate – Daemonhunters hat nun von Frontier Development ein Releasedatum bekommen, es soll am 05. Mai erscheinen. Zusätzlich kann das Spiel inzwischen in Steam und im Epic Game Store vorbestellt werden. Was für ein Spiel Warhammer 40K: Chaos Gate – Daemonhunters ist, erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Die Idee von Chaos Gate – Daemonhunters

Daemonhunters wird ein rundenbasiertes Strategiespiel im Stil von XCOM und Co. Es werden einzelne Einheiten des Space Marine-Ordens der Grey Knights in die Schlacht geschickt, die ihr in Runden über ein im Schachfeld aufgebautes Gelände bewegen und Gegner mit ausgerüsteten Waffen bekämpfen müsst. Die Space Marines sind in Warhammer 40K die mächtigsten Krieger der Menschheit. Die Grey Knights sind ein spezieller Orden, welcher dem Ordo Malleus, einem Teil der Inquisition, dient. Krieger der Grey Knights besitzen alle psionische Kräfte und sind darauf spezialisiert Dämonen in den Warp zurückzuschicken, wo sie dereinst herkamen.

Das Spiel basiert vom Namen und Idee auf einem Klassiker von Random Games aus dem Jahr 1998. Der lange Name des neuen Spiels kommt daher, dass das Spiel Warhammer 40K: Chaos Gate hieß.

Die spielbaren Klassen

Am Anfang habt ihr Zugang zu vier Klassen der Grey Knights – die Justicare, Interceptoren, Purgatoren und die Apothecarii. Im Verlauf der Kampagne erhalten die Spieler Zugang zu vier weiteren fortgeschrittenen Klassen, welche vor kurzem erst vorgestellt wurden:

Paladin

Der Paladin ist ein Elitekrieger in Terminator-Rüstung. Er zerstört seine Feinde mit mächtigen, kampforientierten Fähigkeiten und streckt diese damit nieder.

Ordenspriester

Der Ordenspriester stärkt und ermutigt seine Verbündeten mit Gebeten und Litaneien an den Imperator. Gleichzeitig segnet er seine Brüder und reinigt sie von den schwächenden Krankheiten des Chaosgottes Nurgle.

Scriptor

Als erfahrener Psioniker vertreibt der Scriptor mit seinen psionischen Kräften die Dämonen von innen heraus und lässt sie mit verheerenden psychischen Angriffen platzen.

Purificator

Der Purificator verbrennt jeden Dämon zu Asche. Er entfernt gleichzeitig auch gegnerische Mutationen oder Statuseffekte.

Sobald ihr die fortgeschrittenen Klassen im Laufe der Kampagne freigeschaltet habt, werden Einheiten mit diesen Klassenspezialisierungen der Einheitenrotation hinzugefügt und sind über Requisitionen nach einer Mission erhältlich.

