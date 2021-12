Hardwarekalender 2021 – Tag 4

Heute schreiben wir den 04.12.2021 und öffnet somit schon Türchen Nummer 4 und so langsam fangen wir an richtig zu eskalieren, denn mit freundlicher Unterstützung von Enermax hauen wir ein richtig fettes Paket an einen Gewinner raus. Als Upgrade oder Neuaufbau spendiert Enermax ein neues Marblebrown Netzteil mit 850W, eine 240mm bling bling A-RGB AiO Wasserkühlung und damit auch für genug Frischluft im Gehäuse gesorgt ist, legt Enermax noch einer dreier Pack A-RGB Lüfter dazu.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Enermax“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das MARBLEBRON ist ein teilmodulares Netzteil mit hoher Funktionalität und anspruchsvollem Design. Es ist 80 PLUS® Bronze-zertifiziert und verfügt über erstklassige japanische 105°C Elektrolytkondensatoren für eine hohe Zuverlässigkeit. Ausgestattet mit DC-zu-DC-Technologie gewährleistet es eine stabile Leistungsabgabe auch bei wechselnden Lasten. Der 120-mm-High-Pressure-Lüfter wird mit der integrierten SAC (Smart Air Control) bis zu einer Last von 40% auf einer konstant niedrigen Drehzahl mit leisen 14 dB(A) gehalten. Das MARBLEBRON eignet sich perfekt für Mainstream-Gaming-, Multimedia- und Heimkinosysteme.

PSU Design Single rail, DC-to-DC, semi-modular PSU Length 140 mm Intel ATX12V 2.4 Non-Stop 24/7 @35° C Powder Coating ✓ 2010 ErP Lot 6 ✓ 2013 ErP Lot 6 ✓ 2014 ErP Lot 3 – EU regulation no. 617/2013 ✓ Intel C6/C7 ✓ Fan Size 120 mm Fan Technology Twister Bearing , 160.000h MTBF Protections* SCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SIP Certifications cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC Included in the delivery PSU, AC cord, flat modular cables, 4 screws, user manual

Der LIQMAX III ARGB All-in-One CPU-Wasserkühler mit RGB-Beleuchtung. Der Wasserblock in Acryloptik ist im dem Aurabelt™-Design ausgestattet, das für brillante Lichteffekte sorgt. LIQMAX III ARGB unterstützt die adressierbare RGB-Synchronisation mit Motherboards, die über 4-polige adressierbare RGB-Anschlüsse (5V/Data/-/GND) verfügen. Dank des von ENERMAX patentierten Dual-Chamber-Designs, des Central Coolant Inlet (CCI) und der Shunt-Channel-Technologie (SCT) erreicht der Kühler eine schnellere Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer. Die RGB-Lüfter mit Dual-Convex Lüfterblättern sind für Radiatoren optimiert und generieren ein hohen statischen Druck, um die Wärme aus den Kühlrippen zu pressen. Der LIQMAX III ARGB ist ein ausgezeichneter Kühler für Gehäuse, bei denen nicht auf RGB-Beleuchtung verzichtet werden soll.

Intel Sockets LGA 1700, 1200, LGA 115x, 1366, 775, 2011(-3) Square ILM, 2066 AMD Sockets FM1, FM2(+), AM2(+), AM3(+), AM4 Cold Plate Material Copper Weight without Fan 0.795 kg Thickness including Fan 330W Thermal Grease Dow Corning TC-5121C RGB Sync. Connector 3 pin ARGB (5V/Data/-/GND) RGB Sync. Compatibility Asus, Asrock, MSI, Gigabyte, Razer Chroma (with Asrock and MSI mainboards) Lighting Modes Racing-Rainbow (Default), Breathing-Rainbow, Flash-Rainbow, Overlaying-Rainbow, Flow-Rainbow, Colors auto-run (8 colors), Ripple auto-run (8 colors), Overlaying-RED, Overlaying-GREEN, Overlaying-BLUE Power Connector SATA Power MTBF 50,000h Motor Speed 3.100RPM LED Type WS2812B addressable RGB Dimensions 274 x 120x 27mm Material Aluminium Fan Model Dual-Convex aRGB Fan MTBF 50,000h Fan Dimensions 120 x 120 x 25mm Fan Speed 500 – 1,600RPM

Der adressierbare RGB-Lüfter HF120 ARGB White ist mit einer Hub-LED-Beleuchtung ausgestattet, die von der ENERMAX LED LIGHTING Technology betrieben wird und für eine unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Die adressierbaren RGB-LEDs können farbenfrohe Regenbogeneffekte erzeugen und ermöglichen die Synchronisation mit unterstützter Motherboard-Software. HF120 ARGB White ist für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Performance ausgelegt. Da aufgrund des Hub-LED-Designs kein Platz für einen LED-Rahmen benötigt wird, können vollwertige Lüfterblätter verwendet werden, die im Vergleich zu kürzeren Lüfterblättern einen besseren Luftstrom bieten. Eine Startdrehzahl von 500 U/min und Gummipuffer zur Reduzierung von Vibrationen sorgen für einen leisen Betrieb. Das Dual-Convex-Design der Lüfterblätter wurde entwickelt, um einen starken Luftstrom zu erzeugen. Zusammen mit der PWM-Drehzahlregelung ist der HF120 ARGB White bestens für Radiatoren von CPU-Kühlern geeignet.

Fan Quantity 3x

Bearing Type

–

MTBF 50,000h @25°C

Number of Blades 9 Fan Dimensions

120 x 120 x 25mm

Fan Speed

500 – 1,600RPM Fan Control

PWM LED Type

WS2812B addressable RGB Fan Power Connector 4 pin PWM (GND/12V/Tacho/PWM) Noise Level 14 – 27dB(A) Air Flow 38.2 – 122,42m3/h Air Flow 22.5 – 72,1CFM Static Pressure

0.2 – 1.98mm-H2O

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr