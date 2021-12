Hardwarekalender 2021 – Tag 24

Endlich Heiligabend, das Fressfest kann beginnen. game2gether wünscht euch allen ein schönes Fest und erholsame Tage, feiert schön mit Freunden und der Familie, auch wenn die Familienzusammenkunft dieses Jahr vermutlich noch ein wenig kleiner ausfallen könnte. Dies hält uns aber nicht davon ab, einen richtig HAMMERPREIS in Türchen 24 preiszugeben. Heute verlosen wir in Kooperation mit ASUS ein fettes Gaming Handy in Form des Republic of Gamers Phone 3 mit 12GB RAM und 512GB Speicherkapazität für viele Spiele, Bilder und was ihr sonst noch so darauf speichern wollt. Das Handy glänzt mit einem 144 Hz Display und auch die sonstige Ausstattung ist extrem HIGH-END.

Hier könnt ihr unseren Test zum ASUS RoG Phone 3 durchlesen.

Das ROG Phone 3 ist das leistungsstärkste 5G-fähige Gaming Phone mit neuester Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform. In Kombination mit dem beeindruckenden neuen 144Hz/1ms-Display kannst du die Konkurrenz weit hinter dir lassen. Darüber hinaus überzeugt es auch eingefleischte Hardcore Gamer. Neben verbesserten Funktionen wie AirTrigger 3 findest du weiterhin alles, was du auch an der vorherigen Generation geschätzt hast – den 6.000mAh Monsterakku, das einzigartige Side-Charging-Design, nach vorne gerichtete Dual-Lautsprecher und eine umfassende Palette an modularem Zubehör. Das ROG Phone 3 setzt völlig neue Maßstäbe in Sachen Mobile Gaming!

Unschlagbar gut

Das ROG Phone 3 wird von der schnellsten3 Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform, dem neuesten LPDDR5 RAM sowie UFS 3.1 ROM angetrieben und liefert das ultimative Gesamtpaket in Sachen Performance und super-reibungslosem Gaming-Erlebnis.

Immer cool bleiben

Das Kühlsystem GameCool 3 im ROG Phone 3 verfügt über eine innovative 3D Vapor Chamber und einen großen Kühlkörper, die beide äußerst präzise platziert sind, um Hotspots zu eliminieren. Die Wärme wird im Full-Speed-Betrieb über speziell entwickelte Lüftungsöffnungen unglaublich effektiv abgeführt. Dank dieses innovativen Kühlsystems kann das ROG Phone 3 auch während intensiver Gaming Sessions absolute Spitzenleistung erbringen, wodurch die Drosselung eliminiert wird und du einen echten Expertenvorsprung erhältst und der Konkurrenz davonjagst.

Der externe Lüfter des AeroActive Cooler 3 mit Clip-On-Technologie sorgt für einen erhöhten Luftstrom zu den Hotspots am Gehäuse, insbesondere im Bereich um die CPU und den 5G-Chip, und senkt die Oberflächentemperatur um bis zu 4°C. Dabei ist das ROG Phone 3 immer noch unglaublich kompakt und lässt sich am seitlichen Port ganz einfach anschließen. Dank des erstklassigen Thermal-Designs erhältst du jederzeit die volle Geschwindigkeit – ganz egal, wie lange deine Gaming Session dauert.

Unfassbar schnell und präzise

Das ROG Phone 3 ist mit einem unglaublichen 144 Hz / 1 ms AMOLED-Display ausgestattet. Zusammen mit der branchenführenden 270 Hz Abtastrate, die die Touch-Latenz auf 25 ms reduziert, sorgt das außergewöhnliche Display für ein ganz neues Gaming-Erlebnis. Und damit die Visuals auf dem ROG Phone 3 genau so aussehen, wie auch von den Entwicklern beabsichtigt, wird jedes Display hinsichtlich der Farbkalibrierung sorgfältig geprüft, um einen Delta-E -Wert von weniger als 1 zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt das Gaming Phone HDR10+ Content und ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

Das Monster unter den Akkus

Auf den 6.000mAh-Monsterakku im ROG Phone 3 kannst du dich absolut verlassen – Game nonstop, auch während langer und intensiver Schlachten. Mit den passiven Energiesparmechanismen, darunter mehrere benutzerdefinierte Akkumodi und eine exklusive Ruhezustandsfunktion, kann die Zeit zwischen den Ladezeiten deutlich verlängert und die Akkulebensdauer erhöht werden.

Farbe Black Glare Gewicht mit Akku: 240g; mit Akku: 160g Betriebssystem Android 10.0 Prozessor Qualcomm Snapdragon 865 PLUS SM8250, Qcta-core CPUs, 3.1GHz Qualcomm Adreno 650 Arbeitsspeicher LPDDR5 12GB Speicher UFS3.1 512GB Bildschirm 6,59 Zoll 2340×1080 Hauptkamera 64MP ZS661KS 13MP ZS661KS Frontkamera 24MP Audio ZS661KS Videoaufzeichnung ZS661KS Drahtlostechnologie 2×2 MIMO Unterstützt aptX und aptX HD Wi-Fi direkt NFC Bluetooth V5.1(HFP+A2DP+AVRCP+HID+PAN+OPP) Wi-Fi 6 Navigation GPS (L1+L5) GLONASS GLONASS (G1) BDS (B1) GALILEO (E1+E5a) QZSS (L1+L5) SIM-Karten Zweifach-Steckplätze Netzwerkstandard ZS661KS Sensor Gyroskop, E-Kompass, Laser-Autofokussensor,Umgebungslicht-Sensor Hall-Sensor, Im Display angezeigter Fingerabdruck, Beschleuniger Gyro (Unterstützung ARCore), Ultraschallsensor Akku POLYMER 6000mAh Netzadapter ZS661KS USB-Netzadapter (30 W)

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr