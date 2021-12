Hardwarekalender 2021 – Tag 21

Hand aufs Herz, wie oft seit ihr schon im Kabel eures Headsets hängen geblieben und hattet danach einen Wackelkontakt? Damit euch das in Zukunft nicht mehr passieren kann, gibt es an Tag 21 unseres Kalenders ein Creative SXFI AIR GAMER zu gewinnen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Creative“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Das SXFI AIR GAMER kann mit einer kabellosen Anbindung über Bluetooth 5.0 oder kabelgebunden via USB genutzt werden. Vorteil bei letzterer Anbindung ist eine geringere Latenz, die beispielsweise im FPS-Gaming hilfreich sein kann. Neben der Super X-Fi-Technologie kommt das Headset mit einigen weiteren smarten Features, wie dem Super X-Fi Battle Mode. Dieser ermöglicht eine bessere akustische Ortung der Gegner, insbesondere in FPS-Games.

Da man das Headset sowohl via USB-Kabel oder Bluetooth betreiben kann, besteht auch die Möglichkeit sich mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden. Dies macht sich das Gamerchat-Feature zu Nutzen. So kann man beispielsweise das Headset über das USB-Kabel mit einer Nintendo Switch und via Bluetooth mit dem Handy verbinden. Auf dem Handy tritt man dann einfach über beispielsweise Discord einem Sprachchat bei.

Treiber: 50-mm-Neodym-Magnet Frequenzgang Treiber: 20 – 20.000 Hz Frequenzgang Mikrofon: Commander Mic: 100 – 16.000 Hz

NanoBoom Mic: 100 – 8.000 Hz Empfindlichkeit Mikrofon: Commander Mic: -42 dB @ 1 kHz

NanoBoom Mic: -38 dB @ 1 kHz Impedanz Mikrofon: < 2,2 kOhm Anschlüsse: 3,5 mm Klinke

Bluetooth 5.0

USB-C

MicroSD Akkulaufzeit: 11 Stunden Reichweite: bis zu 10 m Gewicht: 313,6 g (mit NanoBoom Mikrofon)

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr