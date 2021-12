Hardwarekalender 2021 – Tag 19

Wow! Advent Advent die vierte Kerze brennt! Das Fest kann bald beginnen. Das Team von game2gether wünscht euch allen einen schönen Adventssonntag und ein erholsames Wochenende. Heute öffnen wir mit Türchen 19 und dahinter erwartet euch ein echtes Highlight! In Zusammenarbeit mit Samsung verlosen wir einen Odyssey G7 Gaming Monitor mit 27 Zoll, 1440p und hammermäßigen 240 Hz.

Benötigt ihr eher einen Pfeilschnellen Speicher? Dann ist die 980 M.2 SSD mit der Speichergröße von satten 1 Terrabyte sicher etwas für euch! Wenn das mal kein fetter Preis für den vierten Advent ist, dann wissen wir auch nicht.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Samsung zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Samsung Odyssey G7 Gaming Monitor

Der Samsung Odyssey G7 gehört zur Klasse der Curved Monitore mit einem Wölbungsradius von 1000R. Er bietet gleichzeitig eine üppige Diagonale von 27 Zoll im 16:9-Format und eine entsprechende WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Dank seines VA-Panels mit einem hohem Kontrast von 2500:1, hoher Farbraumabdeckung und Blickwinkelstabilität kann der Monitor dabei nicht nur eine hohe Auflösung, sondern auch besonders genau und detailgetreu Farben darstellen.

Die 10-Bit-Frabtiefe und eine Helligkeit von bis zu 600 cd/m² zertifizieren den Samsung Odyssey G7 nach HDR10 und VESA DisplayHDR 600. Dank variabler Synchronisierung mit AMDs Freesync, NVIDIAs G-SYNC oder Adaptive Sync gehören Schlieren bei schnellen Bewegungen der Vergangenheit an.

Curved Monitore ermöglichen ein besonders tiefes Eintauchen in Spielewelten, können aber auch am Arbeitsplatz ein Multi-Monitor-Setup überflüssig machen, die Nachteile wie beispielsweise störende Unterbrechungen aufweisen. Es ist jedoch nicht nur die Bildqualität, das besondere Format und sein futuristisches Äußeres, was den Odyssey G7 auszeichnet. Er bietet mit nur einer Millisekunde (G/G) auch eine schnelle Reaktionszeit, was ihn auch für reaktionsschnelle Spiele prädestiniert.

980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD – 1 TB

Mit der SSD 980 veröffentlicht Samsung Electronics das erste hauseigene Speichermedium ohne DRAM. Stattdessen setzt die NVMe-SSD auf die sogenannte Host Memory Buffer-Technologie (HMB). Diese ist in der Lage, für konstant hohe NVMe-Leistungen im schlanken Produktdesign zum attraktiven Einstiegspreis zu sorgen. Damit richtet sich die SSD 980 vor allem an preissensible Kunden auf der Suche nach einem überzeugenden Kosten-/Performance-Verhältnis und der Möglichkeit, vorhandene Hardware gezielt zu unterstützen – beispielsweise beim Umrüsten von HDD bzw. SATA auf NVMe.

Die SSD 980 nutzt die Host Memory-Buffer-Technologie und greift damit direkt auf den DRAM des Host-Prozessors zu. In Verbindung mit dem aktuellen V-NAND der 6. Generation, dem angepassten Controller und der jüngsten Firmware werden dadurch sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 3.500 MB/s bzw. 3.000 MB/s erreicht. Die zufälligen Lese- und Schreibleistungen liegen bei 500K IOPS bzw. 480K IOPS1. Das macht die SSD 980 bis zu 6-mal schneller als vergleichbare SATA-SSDs.

Hol dir die volle Power der SSD 980 – die Software Samsung Magician mit intuitiven und fortschrittlichen Funktionen macht das möglich: Behalte den Betriebszustand deines Laufwerks im Auge, passe die Leistung an, schütze wichtige Daten und bring dich mit essentiellen Updates auf den aktuellen Stand – so kannst du wirklich viel aus deiner SSD herausholen.

Sequenzielle Lesegeschwindigkeit Bis zu 3.500 MB/s * Leistung hängt von System-Hardware und Konfiguration ab

Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit Bis zu 3.000 MB/s * Leistung hängt von System-Hardware und Konfiguration ab

Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD32) Bis zu 500.000 IOPS * Leistung hängt von System-Hardware und Konfiguration ab

Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD32) Bis zu 480.000 IOPS * Leistung hängt von System-Hardware und Konfiguration ab

Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD1) Bis zu 17.000 IOPS * Leistung hängt von System-Hardware und Konfiguration ab

Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD1) Bis zu 54.000 IOPS * Leistung hängt von System-Hardware und Konfiguration ab

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr