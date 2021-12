Hardwarekalender 2021 – Tag 1

Willkommen zu unserem Anfang einer langen Reihe von Gewinnspielen und großartiger Preise. Wie jedes Jahr verbirgt sich hinter jeder Tür unseres Adventskalenders eine tolle Überraschung. Egal ob Unterhaltung oder Hardware. Den Anfang macht mit Türchen Nummer 1 eine effektvolle Kompaktwasserkühlung von DeepCool, die CASTLE 240EX A-RGB.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „DeepCool“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die AiO bietet einen Radiator der 240-mm-Baugröße und zwei 120-mm-Lüftern der CF120-Serie. Für den besonderen Effekt sorgen die A-RGB-Beleuchtung der Lüfter (je 12 RGB-LEDs) und die im Pumpenkopf integrierte Beleuchtung, gepaart mit einem Unendlichkeitsspiegel. Das im Pumpenkopf integrierte DeepCool-Logo lässt sich in der Ausrichtung anpassen, um eine freie Ausrichtung des Pumpenkopfs zu ermöglichen. Ein besonderes Feature der DeepCool-AiOs ist die Anti-Leak-Technologie. Diese gleicht den Systemdruck so an, dass im Fall einer Leckage keine Kühlflüssigkeit austreten kann.

Gewicht: 1380 g Abmessungen Radiator: 282 x 120 x 27 mm Material Radiator: Aluminium Länge Schlauch: 380 mm Abmessungen Pumpe: 86 x 75 x 71 mm Drehzahl Pumpe: 2550 RPM Lautstärke Pumpe: 17,8 dB(A) Anschluss Pumpe: 3-Pin Abmessungen Lüfter: 120 x 120 x 25 mm Drehzahl Lüfter: 500 – 1800 RPM Airflow Lüfter: 69,34 CFM Statischer Druck Lüfter: 2,42 mmH2O Lagerung Lüfter: hydrodynamisch Anschluss Beleuchtung: 3-Pin-RGB

Weitere Details finden sich auf der Produktseite von DeepCool.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr