Adventskalender 2021 – Tag 24

Wie auch schon im Hardware-Kalender feiern wir heute das Finale und wünschen euch allen ein schönes Fest und erholsame Tage, feiert schön mit der Familie und Freunden. Heute lassen wir zusammen mit Nintendo eine richtige Bombe platzen, denn der Gewinner darf sich am Ende über eine schicke Nintendo Switch Lite + Spiele freuen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nintendo“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Nintendo Switch Lite:

Die Spielkonsole für unterwegs.

Nintendo Switch Lite ist das kompakte Leichtgewicht der Nintendo Switch-Familie mit integrierter Steuerung.

Auf Nintendo Switch Lite können alle Nintendo Switch-Titel gespielt werden, die den Handheld-Modus unterstützen – ideal für alle, die oft unterwegs sind und dabei auch online oder lokal mit Freunden und Familie spielen möchten, die bereits das Aushängeschild Nintendo Switch haben.

Da Nintendo Switch Lite eine eigens für Handheld-Spiel konzipierte Spielekonsole ist, unterstützt sie die Wiedergabe auf dem Fernseher nicht.

Display: 5.5″, 1280×720, LCD, kapazitiver Touchscreen CPU: NVIDIA Tegra Basis GPU: NVIDIA Tegra Basis RAM: 4GB LPDDR4 Speicher: 32GB intern, microSDXC-Slot (bis 2TB erweiterbar) Anschlüsse: 1x 3.5mm, 1x microSD, 1x USB-C Wireless: WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 4.1 Sensoren: Gyrosensor, NFC Akku: Li-Ion (3570mAh), fest verbaut Farben: gelb, weiß Abmessungen: 20.8×9.1×1.4cm Gewicht: 275g Lieferumfang: Switch Lite Grundgerät, Ladekabel

Metroid Dread:

Um Samus zu helfen, ihre Mission zu erfüllen, musst du dir deinen Weg durch die Tiefen eines Planeten mit unzähligen einzigartigen Umgebungen, Gefahren und Geheimnissen bahnen. Nutze neue und vertraute Fähigkeiten, um diese Labyrinthe zu durchqueren, konsultiere die Karte, um deinen Weg zu finden, und vernichte feindselige Gegner mit mächtigen Waffen.

Bei der Erkundung des Planeten stößt du auf verschlossene Türen, unerreichbare Vorsprünge und Gebiete, die für Samus zu gefährlich sind, als dass sie sie sicher betreten könnte. Durch das Einsammeln von Power-Ups und Upgrades kannst du jedoch nicht nur diese Hindernisse überwinden, sondern auch neue Wege und Abkürzungen entdecken.

Erneute Besuche von Regionen, die zuvor nicht vollständig zugänglich waren, und der Kampf gegen die diversen gewaltigen Monster, die auf ZDR zu Hause sind, machen es nicht einfach, den Planeten zu verlassen. Vor allem, als sich herausstellt, dass die verschollenen E.M.M.I. weitaus gefährlicher sind, als man es hätte ahnen können.

Pokemon Strahlender Diamant:

Erlebe eine nostalgische Geschichte in ganz neuem Glanz – mit Pokémon Strahlender Diamant für Nintendo Switch! Brich zu einem Abenteuer voller Geheimnisse in der Sinnoh-Region auf. Fange Pokémon, fordere die stärksten Pokémon-Trainer der Region heraus und enthülle das Geheimnis der bösartigen Pläne von Team Galaktik.

Deine Reise beginnt, als ein berühmter Professor auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung dich damit beauftragt, durch die Sinnoh-Region zu reisen und eine als Pokédex bekannte Enzyklopädie aller Pokémon zu erstellen.

Als Pokémon-Trainer triffst du auf viele Menschen und Pokémon, auch auf kampfeslustige Trainer! Sei jedoch auf der Hut – das zwielichtige Team Galaktik bereitet dir dabei immerfort Schwierigkeiten. Was führen diese modisch gekleideten Handlanger im Schilde?

Teste deine Fähigkeiten als Trainer, indem du Arenaleiter in ganz Sinnoh herausforderst. Jeder von ihnen bringt dich einen Schritt näher an deine Chance, in der Pokémon-Liga um Glanz und Glorie zu kämpfen. Hast du das Zeug dazu, der nächste Champ von Sinnoh zu werden?

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr