Adventskalender 2021 – Tag 22

Für Tag 22 des Adventskalenders gibt es etwas hochinteressantes für Tabletop-Fans. Zusammen mit Gamemat.eu verlosen wir das große Geländeset Chem-Zone Set 2. Das Gelände ist vollständig bemalt und sofort für den Einsatz auch für Turniere geeignet.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Gamemat.eu“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Infos zum Gelände

Ready to play scenery. 28mm-32mm scale (similar to Warhammer 40 000, Star Wars: Legion and other heroic games).

8x Container. Measures: lenght 12cm (5 inches) height and width 6cm (2.3 inches)

2x Control Panel. Measures: height 5cm (2 inches)

10x Ammo Box (5 yellow and 5 silver). Measures: lenght 5cm (2 inches) height and width 2.5cm (1 inch)

10x Barrel (5 yellow and 5 silver). Measures: diameter 2cm (0.8 inch) height 3cm (1.3 inch)

1x Large Gas Tank. Measures: diameter 12cm (5 inches) height 13cm (5.5 inches)

1x Small Gas Tank. Measures: diameter 12cm (5 inches) height 7cm (2.8 inches)

1x Toxic Gas Tank. Measures: diameter 12cm (5 inches) height 7cm (2.8 inches)

1x Exploded Gas Tank. Measures: diameter 15cm (6 inches) height 2cm (1 inch)

8x Pipe(conduits) (4 different types, 2 of each type). Measures: lenght 14.5cm (6 inches) height 2.8cm (1.3 inches)

4x Crossroad. Measures: lenght and width 5cm (2 inches) height 2.8cm (1.3 inches)

4x Ending. Measures: lenght 2cm (1 inch) height 2.8cm (1.3 inches)

4x Broken ending. Measures: lenght 2cm (1 inch) height 2.8cm (1.3 inches)

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr