Adventskalender 2021 – Tag 20

Zum 20. Tag des Adventskalenders gibt es was für Fans von weitläufiger Shooter Action. Bei den Begriffen denken sicherlich viele an Far Cry und liegen damit richtig. Zusammen mit Ubisoft verlosen wir einmal die Ultimate Edition von Far Cry 6 für die Playstation 4 mit Upgrade-Möglichkeit auf Playstation 5.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Ubisoft“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Holt alles raus aus Far Cry® 6 mit der Ultimate Edition, die das Spiel und den Season Pass (mit 3 neuen DLCs und mehr) beinhaltet.

Das Ultimate-Paket beinhaltet:

• das Dschungel-Expeditions-Paket

• das Krokodiljäger-Paket

• das Vice-Paket

Schlüpft in die Rolle von Dani Rojas und kämpft an der Seite einer modernen Guerilla, um Yara, das Land, in dem ihr geboren seid, zu befreien! Bekämpft Castillos Regime im umfangreichsten Far Cry®, das es je gab.

Der Season Pass von Far Cry® 6 beinhaltet drei neue Abenteuer aus der Perspektive von Vaas, Pagan Min und Joseph Seed sowie Far Cry®3: Blood Dragon.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr