The Horus Heresy: Dieser Son of Horus hat die beste Rüstung bekommen

Ein Son of Horus mit schicker Terminatorrüstung wurde nun von Warhammer Community für Forge World vorgestellt. Dieser Praetor ist bereit, das Zeitalter der Finsternis noch ein bisschen düsterer zu machen.

Er ist in die feinste Cataphractii-Rüstung gekleidet, die mit den Symbolen und Siegeln der Legion bedeckt ist. Dies macht ihn perfekt, um ihn an der Seite von Abaddon zu spielen oder alleine eine Armee der Sons of Horus anzuführen. Er ist mit Kombi-Melter und Energie-Streitkolben bewaffnet, während sich Warhammer-Fans über die Rückkehr der Rückenbanner freuen werden. Diese Schädel sind nicht nur ein stilvolles Accessoire – es ist eine cthonische Tradition, die Schädel der Feinde in Gold zu tauchen.

Praetoren können verwendet werden, um hochrangige Kommandeure verschiedener Ränge zu repräsentieren – warum diesen Son of Horus also nicht für Horus Rising, False Gods oder Galaxy in Flames auswählen? Alternativ kann er sogar einen Charakter eurer eigenen Schöpfung darstellen. Er kann sogar gut aussehen, wenn er im 41. Jahrtausend eine Einheit von Chaos Terminators anführt, nach 10.000 langen Jahren des Hasses.

> Schaut euch hier die neue Forge World-Figur von Jaghatai Khan an