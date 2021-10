Noctua präsentiert Nachschub für die chromax.black-Serie

Noctua, bekannt für hochwertige und laufruhige Kühlungslösungen designt in Österreich, präsentiert sowohl den leistungsstarken CPU-Kühler NH-U12A, als auch den vielfach ausgezeichneten NF-A12x25-Lüfter in einer schwarzen Version, der chromax.black-Serie. Ebenfalls neu sind die passenden Kühler-Abdeckungen NA-HC7 chromax.black.swap, NA-HC8 chromax.black und NA-HC8 chromax.white.



„Uns ist bewusst, wie sehnlich unsere Kunden auf diese Produkte gewartet haben, und wir hätten sie gerne schon früher auf den Markt gebracht, doch zunächst hat es einige Zeit gekostet, sicherzustellen, dass wir exakt das Leistungsniveau der braunen Lüfter erreichen, und anschließend gab es Verzögerungen durch diverse Lieferkettenprobleme aufgrund der globalen Pandemie. Bei Produkten, die bis in die kleinsten Details optimiert wurden, können sich selbst vermeintlich einfache Dinge wie die Einführung einer neuen Farbversion erstaunlich kompliziert gestalten – aber nun, da das alles erledigt ist, freuen wir uns sehr, unseren Kunden diese lang erwarteten Produkte endlich anbieten zu können!“ erklärt Roland Mossig (Noctua CEO)

Der NH-U12A chromax.black im Detail:

Der NH-U12A hat seine Leistungsfähigkeit bereits in diversen Tests bewiesen. Am Aufbau ändert sich in der neuen chromax.black Version von Noctua nichts. Der Kühler basiert weiterhin auf einem asymmetrischen Einzelturm-Aufbau und setzt auf zwei NF-A12x25-Lüfter, nun in der chromax.black-Edition. Im Lieferumfang befindet sich das neuste SecuFirm2 Multisockel-Montagesystem. Bereits ab Werk wird so auch die kommende LGA1700 Plattform von Intel unterstützt.

Der NF-A12x25 chromax.black im Detail:

Auch der NF-A12x25 hat bereits in diversen Test seine Stärken gezeigt und sich zu einer etablierten Referenz für leise 120-mm-Lüfter entwickelt. Die chromax.black-Edition bietet nun die gleiche Leistungsfähigkeit in vollständig schwarzer Farbgebung. Die Anti-Vibrations-Pads lassen sich austauschen und sind in den Farben Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb und Schwarz verfügbar. Als Zubehör sind zum Beispiel auch noch farbige Kabel verfügbar.

Es gibt noch mehr Neuheiten:

Neu sind ebenfalls die zum NH-U12A chromax.black passenden Kühlerabdeckungen NA-HC7 und NA-HC8. Erstere bietet austauschbare Farbeinlagen passend zu den Farben der Anti-Vibrationspads. Die NA-HC8 ist in zwei Versionen erhältlich, einmal in Weiß und einmal in Schwarz. Perfekt für Schwarz-Weiß-Builds.

Preise und Verfügbarkeit:

Alle Produkte sind ab sofort verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen seitens Noctua lauten:

NH-U12A chromax.black: 119,90 €

NF-A12x25 chromax.black: 32,90 €

NA-HC7 chromax.black.swap: 19,90 €

NA-HC8 chromax.black: 19,90 €

NA-HC8 chromax.white: 19,90 €

Quelle: Pressemitteilung Noctua