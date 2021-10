Die Spekulationen dürften damit nun endlich beendet sein: Die Grand Theft Auto Trilogy erscheint noch in diesem Jahr.

Kaum wurde das Spiel bei der Alterseinstufungsbehörde gelistet, waren auch schon die Gerüchte da. Nun hat sich endlich auch Rockstar Games zu Wort gemeldet und bestätigt, dass Grand Theft Auto: The Trilogy – The definitive Edition noch im laufenden Jahr erscheinen soll.

Während sich PC- und Konsolenspieler (die Trilogie erscheint auf Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und 5, PC und Nintendo Switch) bereits schon in diesem Jahr auf die Straßen des Asphaltdschungels begeben dürfen, wird die iOs- und Android-Version allerdings erst im kommenden Jahr bereit stehen.

Mit dem kürzlich veröffentlichten Teaser könnt Ihr schon einmal ein bißchen Vorfreude aufbauen:

Diesen Oktober steht ein besonderes Jubiläum für Rockstar Games an: 20 Jahre ist es her, dass Grand Theft Auto III ursprünglich erschienen ist. Das Spiel, das einem die bis dahin ungekannte Freiheit gab, in die lebendige, dreidimensionale Großstadt Liberty City einzutauchen und sie unsicher zu machen.

Neben der Tatsache, dass Grand Theft Auto III den Weg für das Open-World-Genre geebnet hat, legte es auch den Grundstein für Grand Theft Auto als kulturelles Phänomen, zusammen mit den beiden nachfolgenden – und ebenso legendären – Teilen der Serie, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas. Von ganzem Herzen möchten wir uns bei allen Fans von Grand Theft Auto bedanken, die die Spiele über die vergangenen zwei Jahrzehnte unterstützt haben. Eure Liebe und Anerkennung für diese Spiele haben dabei geholfen, die Grand Theft Auto-Reihe mit jedem Teil weiter zu bringen.

Zur Feier des anstehenden Jubiläums freuen wir uns heute ankündigen zu können, dass alle drei Spiele noch in diesem Jahr für die aktuellen Plattformen als Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und über den Rockstar Games Launcher für PC erscheinen werden. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wird übergreifende Verbesserungen bieten, darunter überarbeitete Grafik und Gameplay-Verbesserungen für alle drei Spiele, aber dennoch den klassischen Look & Feel der Originale bewahren. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch in den kommenden Wochen mehr zu diesen bahnbrechenden Spielen mitzuteilen – bleibt am Ball!

In Vorbereitung der Veröffentlichung werden wir nächste Woche damit beginnen, die bestehenden Versionen der klassischen Titel aus dem digitalen Handel zu nehmen. Weitere Informationen dazu findet ihr beim Rockstar Games Support. Außerdem wird Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition in der ersten Jahreshälfte 2022 auch für iOS und Android erscheinen.

Quelle: Rockstar Games