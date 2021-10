Among Us – Kulttitel erscheint noch dieses Jahr für Konsolen

Nachdem die Enttäuschung über den nach hinten verschobenen Release des Kultgames Among Us auf den Konsolen zuerst sehr groß war, wurde nun der endgültige Termin bekannt gegeben. Und wir müssen gar nicht so lange warten wie befürchtet.

Among Us gehört wohl zu den beliebtesten und erfolgreichsten Multiplayer-Spielen des letzten Jahres. Nachdem sich bisher nur PC-Spieler, Nintendo-Switcher und Handy-Zocker gegenseitig beschuldigen und jagen durften, kommt der Kulttitel jetzt endlich auch für Konsolen-Gamer auf den Markt.

Wann geht es endlich los?

Nachdem sich Entwickler Innersloth noch vor Kurzem eingestehen musste, dass die Umsetzung für die Konsolen doch etwas knifflig ist und sich der Release damit noch etwas hinziehen würde, steht der endgültige Termin jetzt fest.

Ab dem 14. Dezember 2021 wird Among Us auch für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series S/X verfügbar sein. Abonnenten des Xbox Game Passes können sich gleich doppelt freuen, denn das Partyspiel wird ab Release sofort in selbigem verfügbar sein.

Was ist eigentlich das Spielprinzip von Among Us?

Falls der Hype komplett an Euch vorbeigegangen ist, erklären wir Euch kurz das simple aber erfolgreiche Konzept des Games.

In einem Online-Match treten vier bis fünfzehn Spieler gegeneinander an und versuchen herauszufinden, wer der Impostor (Betrüger) ist. Der Erfolg hängt natürlich davon ab, auf welcher Seite Ihr Euch befindet.

Als Betrüger versucht Ihr natürlich so unauffällig wie möglich zu sein und trotzdem erfolgreich und unentdeckt so viele Mitspieler wie möglich um die Ecke zu bringen. Aber Vorsicht! Wird ein von Euch erlegter Mitspieler gefunden, kann in der Gruppe diskutiert werden, wer es eventuell gewesen sein könnte.

Dabei wird natürlich der eine oder andere auch fälschlich verdächtigt und aus dem Spiel geworfen. Gut für Euch! Denn dann könnt Ihr weiter heimlich meucheln und Euch austoben, während die Gruppe noch gar keine Ahnung hat wie ihr geschieht.

Seid Ihr auf der anderen Seite, dann ist Euer Ziel natürlich den Betrüger so schnell wie möglich zu entlarven und dabei nicht von ihm erwischt zu werden. Beim Erledigen von kleinen Aufgaben müsst Ihr ein waches Auge auf Eure Mitspieler werfen. Denn jeder von ihnen könnte es sein!



Eine offizielle Beschreibung des Party-Krachers lautet: „Ihr denkt, ihr wisst, wer die Hochstapler sind? Könnt ihr sie aufspüren, bevor sie euch umbringen? Vielleicht werdet ihr auch fälschlicherweise aus der nächsten Luftschleuse ins All geschleudert. Im Weltall kann euch niemand retten“.

Da bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer: Viel Glück dabei, die Wahrheit herauszufinden!

Quelle: Youtube/Twitter