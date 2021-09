Playstation Plus September 2021 – Meucheln und Kochen

Der September 2021 bietet für alle Spielerinnen und Spieler einen bunten Mix, die ein laufendes Playstation Plus Abo laufen haben. Die folgenden Games gibt es für den nahenden Herbstanfang:

Overcooked: All You Can Eat

für Playstation 5

Overcooked!, Overcooked! 2 und alle zusätzlichen Inhalte wurden in dieser köstlichen definitiven Edition kombiniert und überarbeitet. Genießt hunderte Level reines Küchen-Chaos, sowohl offline als auch online, in immer gefährlicheren und seltsameren Küchen. Spielerinnen und Spieler können Kampagnen-, Survival- und Übungsmodi und – neu bei All You Can Eat – den Hilfe-Modus wählen! Das Spiel bietet Funktionen, mit denen so viele von euch wie möglich mitkochen können, etwa eine vergrößerbare Benutzeroberfläche, Texte, die auch mit Leseschwäche gut zu erkennen sind, und Optionen für Farbenblindheit.

Predator: Hunting Grounds

für Playstation 4 (abwärtskompatibel zu PS5)

Jäger oder Gejagter? In diesem asymmetrischen Multiplayer-Shooter tritt der Mensch gegen den Predator an. Als Teil eines vierköpfigen Fireteams müsst ihr anspruchsvolle Missionen abschließen, bevor der Predator euch findet. Oder seid der Predator und jagt eure Beute mit tödlichen außerirdischen Waffen, wie dem schultermontierten Plasmawerfer, Combistick und mehr. Spielt verschiedene Klassen und Spielstile, egal welche Seite ihr wählt.

Hitman 2

für Playstation 4 (abwärtskompatibel zu PS5)

Reist um die Welt und verfolgt eure Ziele in exotische Sandbox-Orte – von sonnendurchfluteten Straßen bis hin zu dunklen und gefährlichen Regenwäldern. Nichts ist vor dem kreativsten Attentäter der Welt, Agent 47, sicher. Macht euch für das ultimativen Spionage-Erlebnis bereit: Eure Mission ist es, den schwer zu fassenden Shadow Client zu eliminieren und seine Miliz auszulöschen – doch als 47 die wahre Identität seiner Zielperson und die Wahrheit über seine Vergangenheit erfährt, kommt alles anders. Hitman 2 bietet neue Spielmöglichkeiten, neue Spielmodi und neue Funktionen, darunter den neuen Sniper Assassin-Modus mit dem ersten Koop-Spiel der Reihe.



Die genannten Titel stehen euch ab dem 7. September zum Download in den Startlöchern. Bis dahin könnt ihr euch noch die kostenlosen Spiele für den August sichern.

Quelle: Playstation Blog