Grow: Song of the Evertree – Release und Trailer

Wir hatten im Juni bereits auf das kommende Sandbox-Adventure Grow: Song of the Evertree hingewiesen. Nun steht das Releasedatum endlich fest und wird mit dem neuen Trailer angepriesen.

Das Spiel ercheint am 16 November 2021 für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Die Retailversion soll im Februar 2022 folgen.

Ihr könnt Euch übrigens auch für eine Closed-Beta registrieren. Einfach dem Link folgen.

Grow: Song of the Evertree

Darum geht es

Das Sandbox-Adventure geht es gemütlich an. Die Story ist auch kurz erzählt: der einst prächtige Evertree, auf dessen Äste zahllose Welten beheimatet waren, ist verkümmert und nur noch ein winziger Sproß. Also muss ein Spezialist her, der sich fortan um das Gedeihen und das Wachstum des Baumes kümmert. Genau: diese Rolle fällt dem geneigten Spieler zu. Als einer der wenigen existierenden Alchemisten muss fortan für wärmende Sonne und tränkenden Regen gesorgt werden. Nebenbei gilt es die vielfältige Flora und besondere Fauna zu erforschen und eine eigene blühende Gemeinde zu gründen. Also, es gibt viel zu tun und das ganz in Eurem Tempo. Wer es also gemütlich mag, kann sich seine Welt auch ganz gemütlich und in aller Ruhe gestalten. Hört sich doch auch mal ganz nett an.

Quelle: 505 Games