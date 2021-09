Creative Live! Mic M3 – ein neues USB-Mikrofon

Creative präsentiert mit dem Live! Mic M3 ein neues, hochwertiges Mikrofon mit USB-Anbindung. Es ist universell für Gaming, Streaming und Videokonferenzen verwendbar und bietet eine professionelle Aufnahmequalität.

Das Creative Live! Mic M3 im Detail:

Um eine Aufnahme in Studioqualität zu ermöglichen, bietet das Mikrofon eine umschaltbare Nieren- und Kugelmikrofon-Richtcharakteristik und eine Überwachung in Echtzeit. So ergibt sich eine perfekte Allround-Lösung für die Erstellung von Inhalten oder Kommunikation an PC oder Mac.

Die Umschaltung der Richtcharakteristik erfolgt über einen gut zugänglichen Drehregler. Möchte man zum Beispiel ein Spiel kommentieren oder sitzt alleine in einer Videokonferenz bietet sich die Nierencharakteristik an, denn so erfasst das Mikrofon nur Geräusche direkt vor selbigem. Möchte man eine Aufnahme mit mehreren Personen erstellen, wie beispielsweise ein Podcast, kann man mit der Kugelcharakteristik auch Geräusche aus allen Richtungen aufzeichnen.

Technisch erfolgt die Aufnahme mit bis zu 24 Bit bei 96 kHz. Eine Mikrofonüberwachung in Echtzeit ermöglicht verzögerungsfreie Anpassungen während der Übertragung. Neben einer dedizierten Mute-Taste auf der Vorderseite des Mikrofons verfügt das Mikrofon auch über einen Kopfhöreranschluss, einen abnehmbaren Popfilter und einen verstellbaren Tischständer.

Weitere Details finden sich unter: www.creative.com/LiveMicM3

Preis und Verfügbarkeit:

Das Creative Live! Mic M3 ist ab sofort zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 59,99 € erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung Creative