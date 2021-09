A Gummy’s Life – Zuckersüßes Partyspiel endlich für Xbox und PlayStation

Xbox- und PlayStation-Gamer können sich freuen! Denn A Gummy’s Life kommt im September endlich auch für die beiden Konsolen und sorgt für süße Party-Action.

Ihr habt Euch schon immer gefragt, ob man durch Süßkram wirklich den Tod finden kann? Oh ja! Man kann! Ob Ihr Euch das Ganze allerdings so vorgestellt habt, ist wieder eine andere Sache.

PC-Spieler und stolze Besitzer einer Nintendo Switch konnten sich mit dem süßen Zuckertod bereits seit 2018 auseinandersetzen und endlich ist es soweit. Das Indie-Studio EP Games hat die Zuckerbombe platzen lassen und mitgeteilt, dass das Party-Game noch im September für die Xbox und die PlayStation erscheinen wird.

Was erwartet uns eigentlich in A Gummy’s Life?

Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es sich bei der Sugarparty um ein physikbasiertes Battle Royal-Game handelt.

Zuerst entscheidet Ihr Euch natürlich für einen kalorienreichen Helden, mit dem Ihr den Sieg ergattern möchtet. Dabei könnt Ihr aus einer großen Auswahl an diversen Gummibären, Colafläschchen und sogar Spiegeleiern – natürlich die süße Variante – wählen. Selbstverständlich haben alle ihre ganz eigenen Fähigkeiten und bringen ebenso eigene kosmetische Details mit, die Ihr ganz nach Eurem Geschmack anpassen könnt.

Und dann kann es auch schon losgehen! Ihr stürzt Euch in verschiedenen Spielmodi in die süßesten Schlachten, die es wohl jemals gegeben hat. Dabei könnt ihr zwischen Hot Potato, King of the Hill, Team Deathmatch und dem Free-For-All-Modus wählen. Ob Ihr Euch dabei gegen unbekannte Online-Gegner behauptet oder im lokalen Spiel gegen Eure Freunde oder Familie den süßen Sieg erlangt, steht Euch selbstverständlich frei.

Daniel Barba, CEO von EP Games, sagte dazu: „Wir können es kaum erwarten, A Gummy’s Life in weniger als einem Monat neuen Spielern zugänglich zu machen“. Und außerdem: „… das Einzige, was süßer als Gummis ist, ist, seine Liebsten bei A Gummy’s Life zu schlagen!“



Auch optisch ist das zuckersüße Kampferlebnis ein Schmankerl. Xbox One X und PlayStation 4 Pro können mit 4K bei 60 FPS aufwarten. Die Next-Gens Xbox Series X und PlayStation 5 kommen sogar mit einer dynamischen 4K-Auflösung bei 120 FPS daher.

Wann können wir uns in das süße Battle Royal stürzen?

Ein langes Warten bleibt aus, denn bereits am 24. September 2021 ist es soweit. Dann können sich auch die Xboxler und PlayStationisten in die süßesten Kämpfe aller Zeiten schwingen und ihren Gegnern zeigen, wie der Gummihammer geschwungen wird.

Und wenn es doch einmal nicht so läuft… Rache ist nicht immer Blutwurst… manchmal ist sie auch einfach zuckersüß!

Quelle: EP Games/YouTube