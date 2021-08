Wolverine: Im Dunkel der Nacht – Comic Review

Wolverine – Im Dunkel der Nacht erzählt die Geschichte von Wolverine im Stil eines düsteren Krimis. Den beliebten Marvel-Helden erlebt man dabei in seiner ursprünglichen Art und Weise, geheimnisvoll, pur, brutal und schmerzerfüllt.

Allgemeines:

„In Alaska gehen zwei Agenten einer mysteriösen Mordserie auf den Grund. Rasch steht der Hauptverdächtige fest: ein gefährlicher Einzelgänger namens Logan. Doch je tiefer sie in den Fall eintauchen, desto mehr verliert sich ihre Spur in einem Morast aus Geld, Monstern und weiteren Leichen. Und die Wahrheit ist noch brutaler, als es den Anschein macht.

Ein düsterer Marvel-Krimi basierend auf dem Podcast Wolverine: The Long Night.“

Inhaltsangabe zu Wolverine: Im Dunkel der Nacht (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Wolverine Storys Wolverine: The Long Night (2019) 1-5 zentrale Charaktere Wolverine Zeichner Marcio Takara Autor Benjamin Percy Seitenanzahl 124 Preis 15,00 € Veröffentlichung 20.07.2021

Der Comic besteht insgesamt aus fünf Kapiteln und basiert auf einem Podcast. Jedes Kapitel entspricht einer einzelnen Ausgabe des Podcasts. Als Trennung zwischen den jeweiligen Kapiteln fungieren Artworks. Zum Abschluss des Comics findet sich schließlich noch ein Variant Cover.

Die Titel der einzelnen Kapitel lauten im Deutschen:

Aufgeschlitzt

Enthauptet

Weggesperrt

Durchgeschleust

Untergetaucht

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Aufgeschlitzt

Die Geschichte spielt in einem kleinen Küstenort in Alaska und startet mit einem Verhör. Die Agenten Pierce und Marschall befragen einen Fischer zu einem Vorfall mit einem Fischerboot. In dichtem Nebel begegnete ihm auf Fangfahrt ein führerloses Fischerboot. Auf der Suche nach der Crew fand er schließlich mehrere Leichen im Laderaum, aller mit Spuren von Krallen. Doch die Agenten scheinen nicht allein wegen der Toten auf dem Fischerboot gekommen zu sein, anscheinend suchen sie jemanden und sie vermuten, dass es sich bei ihrem Gesuchten, um den Mörder der Crew handelt. Schließlich erfahren wir noch, dass Logan vor einigen Wochen in dem kleinen Ort ankam und auf eben jenem Fischerboot anheuerte. Natürlich rückt er sofort in den Kreis der Verdächtigen…

Enthauptet

Die beiden Agenten folgen weiter Logans Spuren. Dabei erfahren wir auch mehr über zwei weitere Morde. Beide wurden vom Sheriff voreilig als Bärenangriff abgetan. Doch die Verletzungen erinnern eher an längere Krallen… Ebenso erfahren wir mehr Details über einen sektenartigen Kult, der sich in dem Ort niedergelassen hat. Es scheint als würde diese Sekte in unbekannter Weise in die Morde verwickelt zu sein…

Weggesperrt

Im Lauf der weiteren Ermittlungen lernen wir nun auch die Familie Langrock, der quasi der gesamte Ort gehört, genauer kennen. Neben dem Vater Joseph Langrock gibt es noch seine beiden Söhne Brent und Hudson. Der älteste Sohn Brent ist als leidenschaftlicher Jäger auf der Pirsch nach dem Bären, der angeblich für die Morde verantwortlich sein soll… Hudson ist eher unauffällig und kümmert sich um die Geschäfte. Ebenfalls erfahren wir ein paar Details zu einer Kneipenschlägerei in die Logan verwickelt war…

Durchgeschleust

Immer mehr Details zu den Machenschaften der Langrocks kommen nach und nach ans Licht. Nachdem nun nicht mehr nur Logan, sondern auch die beiden Bundesagenten die Spur aufgenommen haben. Doch auch der mysteriöse Kult treibt weiter sein Unwesen. Wie hängt alles schließlich zusammen?

Untergetaucht

Im letzten Kapitel wird die Geschichte schließlich zu einem Ende geführt. Die Morde klären sich auf und es kommt zu manchen Überraschungen, nicht nur bei der Person des Mörders, sondern auch im Zusammenhang mit den beiden mysteriösen Agenten… Doch was geschieht mit Logan?

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter ist hier natürlich Logan. Neben ihm spielen aber auch die beiden Agenten Pierce und Marschall eine wichtige Rolle. Dazu kommen einige Nebendarsteller wie die Barkeeperin oder der Detective Bobby.

Da Teile der Geschichte immer wieder als Erinnerung erzählt werden tritt in diesen Fällen natürlich die jeweilige Person als Erzähler auf, einen allgemeinen Erzähler gibt es nicht.

Fazit:

Wolverine – Im dunkel der Nacht ist anders als die üblichen Comics, er erinnert wirklich an einen Kriminalroman in Comicform, ein sehr interessantes Format.

Die Geschichte ist spannend erzählt und wie bei einem guten Krimi rätselt man bis zum Ende wer denn nun der Mörder ist. Auch die Wendungen, die die Geschichte nimmt, steigern die Spannung weiter.

