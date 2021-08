2 Millionen Dollar: Super Mario Bros. holt erneut Verkaufsrekord

Super Mario Bros. ist das Spiel, bei dessen namentlicher Erwähnung in fast allen Gamer-Köpfen auch schon die Melodie startet. Wie viele Stunden habt Ihr mit dem Spiel zugebracht? Bei mir sind das unzählige. Allerdings zeigt sich einmal wieder mehr, dass wir das Spiel lieber in der Originalverpackung in eine Schublade gelegt hätten. So wurde eine Kopie des NES-Klassikers laut einer Meldung der Sammler-Webseite „Rally“ auf Twitter nun für schlappe 2 Millionen Dollar verkauft.

Punks, X-Men, Declarations, and some news…

🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆

…w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.

Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9

— Rally (@OnRallyRd) 6. August 2021