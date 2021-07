World of Warcraft – Die Volksmärchen und Sagen Azeroths – Buch Review

Heute unternehmen wir mit World of Warcraft – Die Volksmärchen und Sagen Azeroths wieder einen Ausflug in die Fantasy-Welt. Dieses neue Werk ergänzt die Welt von WoW mit ein paar neuen Erzählungen.

Allgemeines:

„Monster, Magie und Mysterien erwarten euch in diesem atemberaubenden, grandios illustrierten Märchenbuch aus dem World of Warcraft-Universum, mit Geschichten von vielen großartigen, preisgekrönten Bestseller-Autoren. Diese zauberhafte Anthologie mit 12 fabelhaften Erzählungen bereichert World of Warcraft mit neuen Stimmen, neuen Inhalten und neuen Wundern!“

Inhaltsangabe zu World of Warcraft – Die Volksmärchen und Sagen Azeroths (Panini)

Verlag Panini Format Hardcover Marke World of Warcraft Autor Christie Golden, Garth Nix, u.a. Seitenanzahl 252 Preis 29,00 € Veröffentlichung 29.06.2021

Dieses Buch ist schon alleine optisch ein großes Highlight. Das Cover ist aufwändig grafisch mit einem hochglänzenden Druck gestaltet. Eingerahmt wird dieser von einer klassisch dargestellten, goldenen Efeu-Ranke. Der Buchrücken ist, wie auch der gesamte Einband, im Stil eines klassischen braunen Einbands gehalten und mit einer goldenen Schrift verziert. Die Rückseite folgt diesem Design und enthält die übliche Inhaltsangabe. Wie bei klassischen Büchern üblich ist der Buchschnitt in Gold eingefärbt. Auch ein dunkelrotes Leseband ergänzt den Buchblock. So ergibt sich insgesamt ein recht klassischer Look, wie bei einem alten Märchenbuch. Einzig das mehrfarbige Cover unterscheidet sich hiervon.

Im Inneren setzt sich der klassische Look fort. Die Seiten werden von Verzierungen im Stil von Efeu-Ranken gerahmt. Der Text ist in zwei Spalten gedruckt und die einzelnen Geschichten beginnen mit dem klassischen großen Buchstaben. Mehrfarbige Bilder in verschiedenen großen ergänzen hin und wieder die einzelnen Geschichten.

Inhaltsübersicht:

Das Buch ist gewissermaßen ein Sammelband aus zwölf separaten Geschichten. Diese sind in enger Zusammenarbeit mit dem Team von World of Warcraft entstanden und von einigen der größten Talente der modernen Fantasy verfasst worden.

Die Augen der Erdenmutter Die kleine Tuskarr Unter Stock und Stein Der ungebetene Gast: ein Goblin-Märchen Schwester ist ein anderes Wort für immer Die Bestie und der Paladin Für Lug und Vaterland Stein, Moos und Tränen Die Umarmung Warum die Meerjungfrauen Boralus verließen Der tapfere Kobold und die dochtlose Kerze Gestaltentag

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Die einzelnen Geschichten haben unterschiedliche Thematiken. Sie sind teilweise fraktions- und volksunabhängig. Manchmal aber auch einem Volk oder einer Fraktion zuzuordnen. Schauen wir uns nun auszugsweise die ersten beiden Geschichten etwas genauer an.

Die Augen der Erdenmutter

So erzählt die erste Geschichte zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte der Tauren. Sie beschreibt wie die Erdenmutter zunächst die Welt erschaffen hat, um eine sichere Heimat für ihre noch ungeborenen Kinder zu schaffen, damit diese geschützt vor der Dunkelheit aufwachsen können. Hierbei erschafft sie nicht nur die Welt an sich, sondern auch die Elemente. Bei ihren Kindern handelt es sich um die Sonne und den Mond. Gemeinsam mit den Elementen sorgen diese nun dafür, dass sich die Welt entwickeln kann. Schließlich erschafft die Erdenmutter auch das Volk der Tauren, dass im Einklang mit den Elementen leben soll. Doch ist diese Welt wirklich in Sicherheit vor der Finsternis und der Verderbnis…

Der kleine Tuskar

Die zweite Geschichte erzählt vom Volk der Tuskar, allen Spielern sicherlich aus Nordend bekannt. Sie handelt von einem Tuskar-Mädchen, das in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Fischerin werden möchte. Da sie kleiner und schwächer ist als die anderen Fischer ihres Stammes kann sie leider nur ein kleines Boot nutzen und auch von ihrem Vater konnte sie kaum etwas über den Fischfang lernen, da dieser viel zu früh verstarb. Somit ist sie leider auch nicht sehr erfolgreich und kann ihre Familie nur schwer mit anderen Gütern als Nahrung versorgen. Als sich ihr Stamm auf die Wanderung in ein anderes Lager begibt, wird sie von einer der ältesten Fischerinnen davor gewarnt eine gewisse Route zu nutzen. Unsicher ob dies ein ernst gemeinter Rat oder eine List ist, schlägt sie schließlich doch diesen Weg ein. Doch was wird ihr hier widerfahren, erwarten sie ein Monster oder die besten Fischgründe…

Dies sollte einen kleinen Einblick in die Geschichten des Buches geben. Man kann schon erkennen, dass es sich hier wirklich um unabhängige und sehr unterschiedliche Geschichten handelt. Gemeinsam haben diese aber die liebevolle Art, in der sie erzählt werden. Als WoW-Spieler fallen einem dabei auch die ein oder anderen Details aus der im Spiel erzählten Geschichte auf.

Fazit:

Das Buch World of Warcraft – Die Volksmärchen und Sagen Azeroths ist schon alleine optisch ein Highlight für jeden WoW-Fan und kann durchaus als Must-Have bezeichnet werden. Darüber hinaus ist es ein wunderbarer Geschenktipp, für jeden, der sich nicht nur für die Raids, sondern auch für die Lore interessiert. Die einzelnen Geschichten werden liebevoll und fantasiereich erzählt. Dabei geben sie dem Leser Details und Einblicke in die Welt rund um WoW, die man aus dem Spiel so gar nicht gewohnt ist. Uns hat das Lesen sehr viel Spaß bereitet und wir können das Buch uneingeschränkt weiterempfehlen.

Der Preis von 29,00 € ist für den optisch sehr aufwändigen Einband und auch den Umfang des Buches durchaus angemessen.

