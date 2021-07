The Caligula Effect 2 – Neuer Trailer und Release-Termin veröffentlicht

Publisher NIS Amercia hat angekündigt, dass das japanische RPG The Caligula Effect 2 auch in unseren Gefilden erhältlich sein wird und liefert einen neuen Trailer samt Release-Termin.

Das erfolgreiche Rollenspiel von Entwickler Historia wurde von Publisher NIS America nun auch für Amerika und Europa angekündigt. Es wird noch in diesem Jahr auch für uns erhältlich sein.

Release-Termin von The Caligula Effect 2 in Amerika und Europa

Das erfolgreiche Japan-RPG ist bereits seit einer Weile erhältlich. Jetzt steht auch der Veröffentlichungs-Termin in den westlichen Ländern fest. Der Release für Nordamerika wurde für den 19. Oktober 2021 angekündigt. Europa soll bereits wenige Tage später und zwar am 22. Oktober 2021 folgen.

Neben der Ankündigung der West-Release-Termine wurde auch ein frischer Trailer mit englischen Untertiteln geliefert:



Was erwartet uns?

Die Story hinter The Caligula Effect 2 wurde von niemand geringerem als Tadashi Satomi und Takuya Yamanaka geschrieben. Als Writer für unter anderem Persona und Persona 2 dürfte Satomi für einige Fans durchaus ein Begriff und fast schon ein Garant für eine Gute Story-Line sein.

Um die Menschheit vor ihren Fehlern in der Vergangenheit und deren Konsequenzen zu „retten“, sperrte Regret, eine Virtuadoll, diese in einer Simulation ein. Das paradiesische Leben in der Welt Redo wird allerdings je gestört, als sich ein als χ bezeichnetes virtuelles Idol hineinschleicht und die Erinnerungen eines Schülers reaktiviert.

Nach dem Erwachen aus dem virtuellen Traum gibt es nur eine Möglichkeit aus Redo zu entkommen. Ihr müsst Euch den Widerstandskämpfern anschließen und Regret und ihre Obbligato-Musicians zur Strecke bringen.

Erlebt ein episches Abenteuer und lasst Euch in die Welt von Redo entführen. Kämpft zusammen mit der Widerstands-Truppe Go-Home-Club für die Freiheit der Menschen und versucht der Virtual-Reality zu entfliehen.

The Caligula Effect 2 wird am 22. Oktober 2021 in Europa für die PlayStation und die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: NIS America/Youtube