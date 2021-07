Sniper Elite VR – Offizieller Launch-Trailer mit Spielszenen

Seit dem 08. Juli 2021 ist Sniper Elite VR erhältlich. Der offizielle Launch-Trailer zeigt ausgewählte Spielszenen und stimmt Euch auf das Game ein.

Die Shooter-Reihe hat den Sprung in die virtuelle Realität gewagt und lässt Euch damit in eine ganz neue Art des Snipens eintauchen.

Der offizielle Launch-Trailer zeigt ausgewählte Spielszenen

Pünktlich zum Start zeigt sich Rebellions Sniper Elite VR im Launch-Trailer mit ausgewählten Spielszenen. Von offizieller Seite heißt es, dass der Shooter exklusiv für verschiedene Virtual-Reality-Headsets entworfen wurde und ein extrem intensives Shooter-Feeling erzeugen soll.

Kurze Story-Info und noch kürzerer Gamplay-Trailer zu Sniper Elite VR

Ihr schlüpft in die Rolle eines italienischen Widerstandskämpfers im Jahr 1943 und habt die Aufgabe, einen drohenden U-Boot-Angriff aus dem Mittelmeer zu verhindern.

Neben den titel-typischen Scharfschützengewehren habt Ihr in 18 wiederholbaren Missionen natürlich auch wieder die Wahl zwischen diversen anderen Waffentypen. Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Schrotflinten und selbstverständlich auch diverse Sprengkörper stehen Euch zur Verfügung.

Wie üblich werdet Ihr aber nicht immer die direkte Konfrontation mit Euren Gegnern suchen. Die Sniper Elite-Reihe hat sich schon immer durch taktische Hinterhalte und Fernkämpfe ausgezeichnet. Auch in Sniper Elite VR ist das nicht anders.

Mit weniger als einer Minute ist der aktuelle Gamplay-Trailer wirklich extrem knapp gehalten. Trotzdem liefert er einen guten Einblick in das actiongeladene Shooter-Spektakel.

Eine offizielle Beschreibung lautet: „Schnapp Dir Dein Gewehr, sieh durchs Zielfernrohr und halt drauf, in diesem Stealth-Action-First-Person-Shooter, exklusiv für VR. Mit einer explosiven Kampagne, unglaublicher Immersion, authentischen Waffen und charakteristischen Schießereien aus der preisgekrönten Sniper-Elite-Serie“.

Und was darf natürlich nicht fehlen? Genau! Die für die Sniper-Elite-Games so typische und beliebte X-Ray-Kill-Cam. Ihr könnt also Eure spektakulären Abschüsse auch im VR-Ableger wie gewohnt bewundern.

Wenn Ihr Euch also noch tiefer in das Sniper-Feeling einfühlen wollt: Schnappt Euch den neuen VR-Shooter, legt Euch auf die Lauer und haltet den Atem an!

Quelle: Rebellion/Youtube