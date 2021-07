Prime Gaming – Battlefield 1 und Battlefield 5 kostenlos

Dass es bei Prime Gaming immer mal wieder kostenlose Games und Loot gibt, sollte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Jetzt öffnet sich der Vorhang für zwei echte Schwergewichte. Battlefield 1 und Battlefield 5 sind kostenlos zu haben!

Zum Abgreifen der beiden Multiplayer-Shooter benötigt ihr ein laufendes Amazon Prime Abo. Sofern ihr dieses besitzt, könnt ihr euch die beiden Battlefield-Spiele sichern. Einfach dem folgenden Link folgen, euch mit euren Amazon Zugangsdaten einloggen und los geht’s:

→ Amazon Prime Gaming

Der Zeitraum, in dem ihr euch die beiden Spiele sichern könnt, ist allerdings begrenz, nämlich 2 Wochen. Während ihr Battlefield 1 schon jetzt downloaden könnt, geht am 2. August Battlefield 5 an den Start.

In jedem Fall sollte das kostenlose Angebot noch einmal für einen ordentlichen Push an neuen Mitspielerinnen und Mitspielern sorgen. Und das pünktlich, bevor uns später im Jahr Battlefield 2042 in eine düstere Zukunft mitnimmt.