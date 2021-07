In Sound Mind – Neuer Release-Termin samt musikalischem Trailer

Entwickler We Create Stuff und Publisher Modus Games arbeiten schon etwas länger an dem ungewöhnlichen Horrorgame In Sound Mind. Jetzt steht ein neuer Release-Termin fest.

Ursprünglich sollte das Horror-Adventure vom Publisher Modus Games bereits im August veröffentlicht werden. Nun wurde bekannt, dass sich der Start des Titels um ein paar Wochen verschieben wird.

Um was geht es?

Mit In Sound Mind erwartet uns ein Horror-Abenteuer, das mit heftigen Rätseln, einem exklusiven Soundtrack und einzigartigen Boss-Kämpfen an den Start gehen wird. Offiziell heißt es auch, dass es sich um „Eine Reise in das Innenleben des einen Ortes, dem man nicht zu entkommen scheint – dem eigenen Verstand“ handelt.

Einen Gamescom-Trailer gab es bereits im Jahr 2020 zu bestaunen:

Wir erwachen in einem uns unbekannten Gebäude und stellen fest, dass die Umgebung völlig selbständig zu agieren scheint. Auf der Suche nach Antworten müssen wir uns mit Visionen und Opfern eines therapeutischen Experiments herumschlagen und dann ist da noch diese Katze, die bereits im Trailer auftaucht. Welche Rolle sie für die Handlung spielt, ist bisher noch völlig offen.



Neuer Trailer samt Release-Termin für In Sound Mind

In einem Animated-Music-Video habendie Entwickler nun den neuen Release-Termin bekannt gegeben.



Am 28. September 2021 werdet Ihr Euch kopfüber in das düstere Horror-Abenteuer stürzen können. Das Spiel wird für PC, die Playstation 5, die Xbox Series S/X und auch für die Nintendo Switch erhältlich sein. Allerdings wird die Nintendo-Version wohl etwas später an den Start gehen. Wann genau ist leider noch nicht bekannt.

Quelle: Modus Games/Youtube