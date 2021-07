Assassin’s Creed Valhalla: Sigrblot-Fest – gratis 50 Opale erhalten

Assassin’s Creed Valhalla: Das Sigrblot-Fest kann beginnen – gratis 50 Opale erhalten –

Wir zeigen wie es geht:

Zum Auftakt des Sigrblot-Fests in Assassin’s Creed Valhalla spendiert Euch Ubisoft 50 Opale. Damit könnt Ihr Euch direkt in den Kaufrausch in Redas Laden in der Rabenclan-Siedlung begeben und Ausrüstungsgegenstände, schmucke Deko, seltene Waffen oder Tattoos erwerben.

Das Geschenk ist dabei denkbar einfach zu erhalten. Ihr müsst Euch dafür lediglich mit Eurem Ubisoft Account bei Ubisoft Connect anmelden und in die Belohnungsrubrik von Assassin’s Creed Valhalla wechseln. Einfach die Opale auswählen und bestätigen. Anschließend sind die Opale im Spiel für Euch verfügbar.

Es lohnt sich außerdem beim heute startenden Sigrblot-Fest mitzumachen. Neben drei neuen Quests könnt Ihr auch u. a. an Spottstreit-Turnieren oder Würfel-Minispielen teilnehmen. Verlockend dürften dabei auch die damit verbundenen Belohnungen in Form von Ausrüstung, Deko und selbstverständlich neuen Waffen sein. Exklusive Waffen, wie das Einhandschwert „Skrofnung“, können im Festshop des Sigrblot-Fests gegen Sigrblot-Marken für eine begrenzte Zeit erworben werden, genauso wie weitere Ausrüstungsgegenstände oder auch ein besonderes Reittier. Die Marken gibt es, wenn Ihr an den Aktivitäten und Quests teilnehmt.

Quelle: Ubisoft