Captain Tsubasa 2: World Fighters kickt dieses Jahr los

Bandai Namco Entertainment hat mit Captain Tsubasa 2: World Fighters einen neuen Teil der beliebten Anime-Fußballreihe angekündigt. Der Titel setzt erneut auf überzeichnete Action auf dem Rasen und will das bekannte Spielprinzip deutlich ausbauen.

Captain Tsubasa kickt wieder

Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf 22 Nationalmannschaften, mehr als 110 spielbare Charaktere und über 150 einzigartige Spezialmanöver freuen. Damit bleibt sich die Reihe treu und kombiniert klassischen Fußball mit spektakulären Anime-Moves, bei denen Schüsse, Pässe und Tacklings physikalische Grenzen regelmäßig ignorieren. Neben bekannten Figuren aus der Serie könnt ihr auch einen eigenen Charakter erstellen und diesen gemeinsam mit Tsubasa Ozora auf eine persönliche Reise zum großen Turniersieg schicken. Dabei entstehen neue Freundschaften und Rivalitäten, die den Karriereverlauf begleiten und für zusätzliche Motivation sorgen sollen.

Spielerisch verspricht Bandai Namco eine spürbare Weiterentwicklung. Die Matches sollen deutlich intensiver ausfallen, da neue Super-Moves das Tempo erhöhen und jede Aktion auf dem Feld individuell geprägt ist. Pässe, Dribblings, Blocks und Zweikämpfe erhalten jeweils eigene Spezialtechniken, wodurch sich die Charaktere stärker voneinander unterscheiden. Ein besonderes Highlight ist das neue Torwart-gegen-Schütze-System. In diesen direkten Duellen treten Keeper und Angreifer mit spektakulären Spezialschüssen und ebenso imposanten Paraden gegeneinander an. Ziel ist es, die ikonischen Momente der Anime-Vorlage spielerisch einzufangen und dramatische Eins-gegen-eins-Situationen stärker in den Fokus zu rücken.

Captain Tsubasa 2: World Fighters erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Ein genaues Release-Datum steht bislang aus.