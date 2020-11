XIII – Release heute samt Launch Trailer

Heute feiert XIII sein Comeback! Der kultige Cel-Shading-Shooter ist ab sofort für Xbox One und Playstation 4 verfügbar, während die Veröffentlichung für Switch für 2021 angepeilt ist.

In diesem Remake des erfolgreichen Shooters aus dem Jahr 2003 schlüpfen wir in die Rolle von XIII, einem Mann, der seine Erinnerung verloren hat und nun auf der Suche nach seiner Vergangenheit ist. Gleichzeitig ist er fest entschlossen, Licht ins Dunkel einer der erstaunlichsten Verschwörungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu bringen. So dürfen sich Spieler*innen bereit für ein mysteriöses und aufregendes Solo-Abenteuer machen, das Action- und Stealth-Elemente in 34 originalgetreuen Leveln kombiniert. Von Brighton Beach über Armeestützpunkte bis hin zum Grand Canyon Valley: Die zahlreichen Umgebungen und Landschaften, die XIII während seiner spannenden Reise durchquert, bieten viele abwechslungsreiche Szenenwechsel.

Die Limited Edition des Spiels enthält:

Das Spiel auf Disk

Eine doppelseitige Sammler-Box aus Metall

3 Lithografien

13 goldene In-Game Skins aus dem Golden Classic Weapon Skins Pack

Die Limited Edition von Astragon und Microids ist im stationären Handel verfügbar, ebenso könnt ihr in diversen Onlineshops zugreifen, z.B. bei Amazon.

Und hier der versprochene Launch Trailer, in dem man u.A. auch den lokalen 4-Spieler Splitscreen sieht: