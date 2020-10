Xbox Series X|S Launch Livestream

Am 9. und 10. November wird der Start der Xbox Series X und S mit einem Launch Livestream zelebriert. Macht euch also bereit für Veranstaltungen mit Livestreams, Gewinnspielen, spannenden Gesprächen und Blicken hinter die Kulissen und vieles mehr.

Xbox Dream Stream am 9. November

Hierzulande starten die Feierlichkeiten im großen Dream Stream am 9. November um 19:00 Uhr auf Facebook, Twitter, TikTok und YouTube. Seid dabei und erlebt eine spektakuläre Party voller Highlights mit der Community und dem Xbox Team.

Im Zuge der Power Your Dreams-Kampagne erzählt ihr von eurem Traum und reicht ihn bis zum 06.11.2020 auf dieser Microsoft-Seite ein. Die Teilnehmer haben die Chance ein exklusives Xbox Series X Dream Bundle und 10 Xbox Game Pass-Code für 12 Monate zu gewinnen. Weitere Details dazu gibt es >>HIER<<. Die Gewinner werden im Xbox Dream Stream am 9. November verkündet.

Globaler Stream am 10. November

Am 10. November folgt dann der weltweite Launch Livestream, der um 20:00 Uhr auf YouTube, Twitch und Facebook Gaming zu sehen ist. Schnappt euch dann ein Gerät eurer Wahl und spielt zusammen mit dem Xbox Team, euren Lieblingsentwicklern und Partnern.

Die After Show mit Audi

Die Euphorie beim Übergang in eine neue Konsolengeneration teilen auch die Xbox Freunde Audi! Deshalb feiert Audi digital mit und bietet für alle Xbox Fans, die auch in der Nacht vom 10. auf den 11. November den Start von Xbox Series X miterleben möchten, die MQ! Gaming Night, die ganz im Zeichen von Xbox steht. Diese findet im Rahmen des MQ! Virtual Innovation Summits statt, beginnt am 10. November um 22:45 Uhr und geht bis in die frühen Morgenstunden des 11. Novembers. Lauscht spannenden Talks und Interviews mit eSportlern und Microsoft-Verantwortlichen oder verfolgt spannende Gaming-Livestreams zu Forza Horizon 4 und vielem mehr. Meldet euch >>HIER<< zum Livestream an und werdet Teil der MQ! Gaming Night!

> Der Kühlschrank Series X!

Us Dreamers Trailer zur Xbox Series.



Quelle: Xbox PM