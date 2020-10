Xbox Series X und S – 30 Titel zum Launch-Line-Up

Am 10. November erscheinen Xbox Series X und S und mit ihnen das bisher größte Launch-Line-Up der Geschichte von Xbox. Unter anderem spielt ihr direkt zum Release der neuen Konsolen 30 Spiele, die für Xbox Series X und S optimiert sind. Überdies warten weitere spannende Titel in den Wochen nach dem Launch.

Optimiert für Xbox Series X, S und Smart Delivery

Das Launch-Line-Up besteht aus 30 Games, die für Xbox Series X und S optimiert sind. Darunter Spiele wie Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion, Yakuza: Like a Dragon, Gears Tactics und Tetris Effect: Connected. 20 der 30 neuen Titel für Xbox Series X und S unterstützen Smart Delivery und werden automatisch auf ihre bestmögliche Version für eure neue Konsole aktualisiert. Habt ihr beispielsweise Gears Tactics schon auf Xbox One gespielt, setzt ihr euren Spielstand automatisch auf Xbox Series X mit optimierter Leistung fort, egal wann ihr auf die neue Xbox aufrüstet. Neben den neuen Titeln, die für Xbox Series X und S optimiert wurden, stehen euch außerdem zahlreiche abwärtskompatible Spiele aus vier Xbox-Generationen zur Verfügung.

Weitere Games stehen bereits in den Startlöchern

In der Weihnachtszeit warten noch mehr fantastische Spiele für Xbox Series. Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November, Destiny 2: Beyond Light ist ab dem 10. November verfügbar und ab dem 8. Dezember optimiert für Xbox Series X und S. Das gilt auch für den Xbox-exklusiven, nervenaufreibenden Horror-Titel The Medium, den ihr ab dem 10. Dezember spielen könnt. Und sobald das heiß erwartete Cyberpunk 2077 am 19. November erscheint, erlebt ihr auch hier mit Smart Delivery jederzeit die beste Leistung, die auf eurer jeweiligen Xbox-Konsole möglich ist.

Launch-Line-Up optimiert für die Xbox Series

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Die Xbox Series Konsolen sind ab dem 10. November 2020 erhältlich.



Quelle: Xbox PM