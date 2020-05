Xbox 20/20 – Alle Titel im Überblick

Im neuen Format Xbox 20/20 erfahrt ihr in diesem Jahr monatlich spannende News zur Xbox Series X, den Xbox Game Studios, dem Xbox Game Pass und Project xCloud. Der Startschuss zu dieser aufregenden neuen Formatreihe fällt mit der jüngsten Episode von Inside Xbox. Wirf gemeinsam mit Team Xbox und Entwicklern einen ersten Blick auf das Gameplay der Xbox Series X sowie 13 fantastische Titel von globalen Partnern, die das Leistungsvermögen der neuen Konsole voll ausnutzen.

Xbox 20/20 – Die neue Generation des Gaming

Die in Xbox 20/20 vorgestellten Titel sind optimiert für Xbox Series X und nutzen die leistungsstarken Features der neuen Konsole, darunter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Frames pro Sekunde, DirectStorage, Hardware-beschleunigtes DirectX-Raytracing, superschnelle Ladezeiten und vieles mehr.

Neben der Überschrift wurden im Folgenden die Titel besonders hervorgehoben, die Smart Delivery unterstützen. Mit diesem Feature spielt ihr Games auch über verschiedene Konsolen-Generationen hinweg immer in der aktuellen und besten Version. Im Rahmen von Inside Xbox erfahrt ihr mehr über neun weitere Titel, die diese Funktion nutzen – ebenso wie Cyberpunk 2077 sowie die Spiele der Xbox Game Studios.

Bright Memory: Infinite (Playism)

Bright Memory: Infinite ist ein blitzschneller Genre-Mix aus Shooter und Action entwickelt von FYQD-Studio. Kombiniere aus einer riesigen Auswahl an Fähigkeiten und entfessle atemberaubende Kombo-Angriffe: Im Jahre 2036 besucht ihr eine florierende, futuristische Metropole und stellt euch einem unerklärlichen Himmelsphänomen, das Forscher auf der ganzen Welt vor ein Rätsel stellt.

Madden NFL 21 (Electronic Arts)

Mehr als drei Jahrzehnte sind vergangen, seit John Madden Football im Jahr 1988 veröffentlicht wurde. Seitdem hat sich Madden NFL ständig weiterentwickelt und bietet euch so ein noch authentischeres und unterhaltsameres Football-Erlebnis. Die populäre Serie wird mit Madden NFL 21 fortgesetzt, das den Fans auf Xbox Series X ein völlig neues Gefühl von Football vermittelt.

Scorn (Ebb)

Scorn bietet euch ein atmosphärisches Horror-Abenteuer aus der Ego-Perspektive, das in einem albtraumhaften Universum bestehend aus seltsamen Formen und düsteren Schleiern spielt. Das Spielkonzept wirft euch unvorbereitet in eine völlig fremde Welt: Isoliert und verloren erforscht ihr verschiedene miteinander verbundene Regionen auf nichtlineare Weise. Jede dieser beunruhigenden Umgebungen hat eine eigene Persönlichkeit und jeder Ort seine eigene Geschichte, Rätsel und Charaktere.

The Medium (Bloober Team)

Von Bloober Team, den Machern von Blair Witch, Observer und Layers of Fear kommt mit The Medium ein psychologischer Horror der nächsten Generation. Spiele als Marianne, ein Medium das zwischen der realen Welt und der Ebene der Geister wandelt. Gejagt von der Vision eines Kindermordes reist ihr in ein verlassenes Hotel-Resort. Dies wurde vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie. Hier beginnt ihr eure schwierige Suche nach Antworten. Der immersive Soundtrack zu The Medium ist eine Kollaboration zweier Komponisten: Arkadiusz Reikowski von Bloober Team und Akira Yamaoka, der auch das Silent Hill-Thema komponierte. So orientiert sich auch der Soundtrack am durchgehenden Motiv von The Medium: Dualität.

Xbox 20/20 Spiele mit Smart Delivery

Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, verfügbar mit Smart Delivery)

In Assassin’s Creed Valhalla schlüpft ihr in die Rolle des legendären Wikingers Eivor, der sich auf die Suche nach Ruhm und Ehre begibt. Ihr erkundet eine malerische, offene Welt und stellt euch dem erbarmungslosen Überlebenskampf im England des finsteren Mittelalters. Raubt eure Feinde aus, erbaut eine Siedlung und weitet die politische Macht aus, um euch euren Platz in den Reihen der Götter in Valhalla zu verdienen.

Call of the Sea (Raw Fury, verfügbar mit Smart Delivery)

Taucht ein in die Epoche der 1930er Jahre und erlebt in Call of the Sea jede Menge Abenteuer und knifflige Puzzles in der Ego-Perspektive. In der Rolle von Norah, einer verzweifelten Ehefrau, macht ihr euch auf die Suche nach der verschollenen Expedition ihres Mannes. Beginnt eure Suche auf einer idyllischen, Insel im Südpazifik, auf der sich zahlreiche Rätsel verbergen.

Chorus (Deep Silver, verfügbar mit Smart Delivery)

Entdecke Chorus, einen immersiven Einzelspieler-Titel, der eine düstere, erwachsene Geschichte über Erlösung erzählt. Ihr spielt Nara, eine Pilotin mit gespenstischer Vergangenheit, und ihren Starfighter-Flieger Forsaken. Gemeinsam jagt ihr einen unerbittlichen Feind und den dunklen Kult, der für Naras Schicksal verantwortlich ist. In dieser Evolution des Space-Shooters stellt ihr euch nicht nur atemberaubenden Kämpfen, sondern auch persönlichen Schicksalen.

DiRT 5 (Codemasters, verfügbar mit Smart Delivery)

DiRT 5 schlägt nicht nur ein neues Kapitel der DiRT-Reihe auf, es läutet die nächste Generation des Rennsports ein. Gewagter und frecher als jemals zuvor! Neue Features, innovative Funktionen und ein frischer Ansatz machen DiRT 5 zu einem neuartigen Erlebnis, das den Stil und die Kultur des Offroad-Rennsports feiert.

Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment, verfügbar mit Smart Delivery)

Schlüpft in die Rolle von Yuito Sumeragi, einem neuen Rekruten des OSF, der genau wie sein Retter aus Kindertagen ein Elite-Psioniker werden will. Bewaffnet mit einem außergewöhnlichen Talent für Psychokinese besucht ihr die futuristische Stadt New Himuka, in der ihr die Geheimnisse einer Welt aufdeckst, die von Technologie und übersinnlichen psionischen Fähigkeiten beherrscht wird.

Second Extinction (Systemic Reaction, verfügbar mit Smart Delivery)

Second Extinction ist ein intensiver kooperativer Shooter für bis zu drei Spieler. Hier stellt ihr euch mutierten Dinosauriern, die die Erde übernommen haben. Teamwork ist der Schlüssel, wenn ihr in die Rolle eines Überlebenden schlüpft und einzigartige Fähigkeiten, Waffen und Skills kombiniert, um die überwältigende Übermacht der Gegner auszuschalten.

The Ascent (Neon Giant / Curve Digital, verfügbar mit Smart Delivery)

The Ascent ist ein cyberpunkiges Action-Rollenspiel, das ihr wahlweise allein oder im Koop-Modus erlebt. Der Megakonzern The Ascent Group, dem ihr und alle anderen unterstehen, ist gerade zusammengebrochen. Trubel und Chaos sind die Folge und ohne Schutz ist jeder auf sich allein gestellt.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (Paradox Interactive, verfügbar mit Smart Delivery)

Was für ein Blutsauger werdet ihr sein? Betritt die Welt der Dunkelheit und steige auf in der Gesellschaft der Vampire. Ihr erkundet Seattle, eine Stadt voll verlockender und gleichermaßen gefährlicher Charaktere und Fraktionen. In dieser Fortsetzung des Kultklassikers wirken sich eure Entscheidungen, Pläne und Handlungen auf das Gleichgewicht der Macht aus.

Yakuza: Like a Dragon (SEGA, verfügbar mit Smart Delivery)

Die beliebte Yakuza-Serie schlägt 2020 ein neues Kapitel auf. Yakuza: Like a Dragon ist der siebte Teil der Reihe und erscheint als Launch-Titel für Xbox Series X. Yakuza: Like a Dragon unterstützt zum Release das Smart Delivery-Feature der Xbox Series X. Erwirbt ihr die Version für Xbox One, erhaltet ihr ein kostenloses Update auf die Xbox Series X-Version. Die Cross Save-Funktion zwischen Xbox One und Xbox Series X ist ebenfalls integriert. Mit Hilfe dieses Features startet ihr nach einem Konsolen-Upgrade direkt dort, wo ihr aufgehört habt zu spielen.

Komplette Folge Inside Xbox.



Quelle: Xbox PM