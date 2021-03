X-Men 11: Der Herr der Monsterinsel – Comic Review

Pünktlich zum Start des X-Crossovers „X OF SWORDS“ steigen wir in die aktuell laufende X-Men-Comicserie mit Ausgabe 11 ein. Diese trägt den Titel „Der Herr der Monsterinsel“.

Allgemeines:

„Ewig hat Apocalypse gehofft, seine Familie wiederzusehen. Und wenn dafür seine unsterblichen Geschwister dran glauben müssen, soll es geschehen. Plus: Die Wahrheit über Krakoas Bruderinsel Arakko!“

Inhaltsangabe zu X-Men 11 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2020) Storys Excalibur (2019), X-Men (2019) 12 zentrale Charaktere Apocalypse Zeichner Leinil Francis Yu, Marcus To, Pepe Larraz Autor Jonathan Hickman, Tini Howard Seitenanzahl 60 Beigabe 2 Poster Preis 5,99 € Veröffentlichung 02.03.2021

X-Men 11 setzt sich aus zwei einzelnen Storys zusammen, die durch ein Cover der Originalausgabe getrennt werden. Zu Beginn der beiden Teilgeschichten findet sich jeweils eine kurze Einleitung mit ein paar Hintergrundinformationen und einer Übersicht der zentralen Charaktere dieses Geschichtsstrangs.

Als zusätzliche Beigabe enthält diese Ausgabe ein beidseitig bedrucktes Poster.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Nach dem Sieg über die Cotati entwickelt sich die Geschichte der X-Men in eine neue Richtung weiter. Dem neuen Schwerpunkt der Storyline gehen auch einige Ereignisse in Camelot voraus, die in einer neuen Inkarnation von Excalibur mündeten.

Mit der Vorgeschichte zu X OF SWORDS starten wir auf Krakoa mit den mächtigen, unsterblichen Externals. Apocalypse hat diese zusammengerufen, um deren neue Rolle aufgrund der gestärkten Position der Mutanten der Erde zu besprechen. Allerdings hat er die High Lords nicht ohne tiefere Hintergedanken zusammengerufen. Mittels eines uralten Rituals will Apocalypse ein dauerhaftes Portal nach Otherworld errichten. Doch welche Absichten verfolgt er dabei und wird er damit erfolgreich sein?

Währenddessen sind die beiden X-Men Rogue und Gambit in der Sternenzitadelle in Otherworld unterwegs. Dort sind sie durch vorherige Ereignisse gelandet. Auf ihrem Weg durch die Zitadelle treffen diese schließlich auf Captain Britan und Lady Opal Luna Saturnyne. Doch wie stehen diese Ereignisse in Verbindung mit den Geschehnissen auf Krakoa?

In der zweiten Story treffen wir auf den Beschwörer, einen Nachfahren von Apocalypse. Beide sind familiär verbunden, denn der Beschwörer nennt ihn seinen Großvater. Hier erfahren wir einige Hintergründe aus einer weiter zurückliegenden Vergangenheit vor mehreren Tausend Jahren. Auf der Insel Okkara, der einst einzigen Heimat der Mutanten, lebte Apocalypse mit seiner Familie. Schließlich kam es zu einem Krieg mit einem dämonischen Gegner in dessen Verlauf nicht nur Familien, sondern auch Welten voneinander getrennt wurden. Okkara wurde in Krakoa und Arakko geteilt, wobei letztere durch ein Portal verschwand. Erfahren wir hier etwa etwas zu den eigentlichen Motiven von Apocalypse? Möchte er wirklich Arakko helfen oder gar seine Familie nach vielen Jahrtausenden vereinen?

Charaktere und Erzähler:

Als zentrale Charaktere stehen hier auf der einen Seite Apocalypse, der Beschwörer und die High Lords und auf der anderen Seite Rogue, Gambit, Captain Britan und Lady Saturnyne im Mittelpunkt. Über deren genaue Rolle werden wir sicherlich in den zukünftigen Ausgaben mehr erfahren.

In der zweiten Story übernimmt der Beschwörer den Part des Erzählers und nimmt uns mit auf die bereits erwähnte Reise in die Vergangenheit von Okkara. Ansonsten tritt kein konkreter Erzähler auf, sondern es werden nur kurz die Handlungsorte vorgestellt.

Fazit:

Mit X-Men 11 – Der Herr der Monsterinsel wird durch viele Hintergrundinformationen der Start in X OF SWORDS vorbereitet. Natürlich muss man diese Flut von Informationen erstmal verarbeiten und einordnen, aber deren genaue Bedeutung wird uns in den folgenden Geschichten sicherlich deutlicher werden.

Wir sind gespannt was aus den Plänen von Apocalypse wird und wie sich diese Storyline weiterentwickelt.

