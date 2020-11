Wynonna Earp – Start der 4. Staffel auf SYFY

Die knallharte Revolverheldin Wynonna Earp ist ab dem 11. November exklusiv mit drei Folgen am Stück immer mittwochs und donnerstags ab 20.15 Uhr auf SYFY zu sehen. Ihr Job ist das Jagen von dämonischen Wiedergänger, um sie zurück in die Hölle zu schicken. Nach Ausstrahlung sind außerdem alle Folgen auf Abruf verfügbar. Die neue vierte Staffel startet ab dem 7. Januar im neuen Jahr als exklusive TV-Premiere auf SYFY.

Wynonna Earp – Ein heißes Pflaster, die Ortschaft Purgatory

Melanie Scrofano in der Rolle von Wynonna Earp ist die Ur-Urenkelin des berühmt-berüchtigten Wyatt Earp. Nach langer Abwesenheit kehrt sie in ihre Heimatstadt Purgatory zurück. Dort stellt sie sich nur Widerwillig einem Familienfluch. Mithilfe von Wyatts Colt „Peacemaker“ kann nur Wynonna die Verbrecher, die ihr Urgroßvater zur Strecke brachte, zurück in die Hölle befördern. Zusammen mit Dominique Provost-Chalkley als Schwester Waverly, Katherine Barrell als Officer Haught, Shamier Anderson als Deputy Marshal Dolls und Tim Rozon dem unsterblichen Doc Holliday stellt sich Wynonna dem ewigen Kampf gegen das Böse.

Die Serie basiert auf den gleichnamigen IDW Comics von Beau Smith und wurde adaptiert von Showrunnerin Emily Andras („Lost Girl“).

Los geht es am 11. November 2020 immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr. SYFY zeigt gleich 3 Folgen am Stück und reicht am 7. Januar 2021 die vierte Staffel nach. Folge verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind nach Ausstrahlung auf Abruf verfügbar.

Trailer zu Wynonna Earp auf SYFY.



