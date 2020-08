WWE 2K Battlegrounds – Neuer Trailer und alle Modi

Do you smell what The Rock is cooking? Solche und ähnliche Ansagen dürfen wir kommenden Monat wieder erleben, wenn WWE 2K Battlegrounds erscheinen wird. Ein neuer Trailer zeigt frische Szenen, außerdem stehen nun die Modi fest, die im Wrestlingspiel mit dabei sind.

Die Kampagne widmet sich dem reinen Singleplayer. Gemeinsam mit Paul Heyman und Steve Austin reisen wir um den Globus, um neue Superstars für die WWE zu finden. Als neuer Kämpfer beginnend treffen wir auf immer stärkere Stars und Legenden.

Im Exhibition Modus stehen die schnellen Kämpfe im Vordergrund. 1 gegen 1, Tag Team, Cage Match bis hin zum legendären Royal Rumble.

King of the Battleground ist im Grunde ein Last Man Standing Modus. Hier darf man sich mit 7 weiteren Spielern online um den Gürtel prügeln. Ebenso geht es online weiter im Online Tournament. Zu guter Letzt bietet der Battleground Challenge Modus eine tolle Erfahrung für Neulinge, die sich Schritt für Schritt ihren Weg an die Spitze der Stars kämpfen möchten.

WWE 2K Battlegrounds erscheint am 18. September für PC, Xbox One, Playstation 4 und Switch. Jetzt bei Amazon vorbestellen.