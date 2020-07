World of Warships: Legends – Neuer Feldzug und mehr

Für die Navale Kriegsführung World of Warships: Legends wurde kürzlich das Juli-Update veröffentlicht. Darin erwarten den Spieler u.A. der neue Feldzug „Aufstieg Walhallas“, an dessen Ende das T7 Schlachtschiff Odin wartet. Außerdem stehen endlich die französischen Zerstörer im Early Access bereit. Alle Infos zu den Patchnotes findet ihr auf der Webseite von Wargaming oder hier bei uns in der Zusammenfassung:

→ Alle News zu World of Warships: Legends

Feldzug Aufstieg Walhallas

Diesen August beschwören wir einen Gott der nordischen Mythologie! Genauer gesagt, das deutsche Stufe VII Schlachtschiff Odin, das Herzstück des Updates. Odin verfügt über eine deutsche Schildkrötenpanzerung, das Verbrauchsmaterial „Sonar“, 305 mm Hauptbatteriegeschütze und ein Paar Vierfach-Torpedowerfer. In vielerlei Hinsicht erinnert das Schiff an die Scharnhorst, ist aber ausreichend ausgestattet, um sich auf Stufe VII zu behaupten. Wie immer kann das Schiff durch den Abschluss des gesamten Feldzuges mit aktiver Admiralitätsunterstützung (2 500 Dublonen) erworben werden. Der Feldzug erstreckt sich über 100 Meilensteine und besteht aus einem einzigen wöchentlichen Chaosauftrag, der jeden Montag erneuert wird. Die Aufschlüsselung für die Aufträge des Feldzuges wird in einigen Tagen verfügbar sein.

Auf dem Weg entlang der Meilensteine erhaltet ihr zwei neue Arten von Containern und eine neue Währung sowie die in der Regel wünschenswerten Waren und ein neues persönliches Abzeichen. Bei den Containern handelt es sich um die großen und normalen Versionen der Kiste Französische Zerstörer, die die neuen französischen Zerstörer der Stufen III-VI enthalten können. Diese werden im nächsten Abschnitt dieses Artikels ausführlicher behandelt.

Die Währung, Kontinentalanleihen, ist zur Verwendung auf der Registerkarte Admiralität des Shops vorgesehen. Ihr könnt diese gegen eine Reihe von Gütern eintauschen, darunter Verbrauchsmaterial, Kapitäns-Gegenstände und die neuen normalen Kisten Französische Zerstörer. Alle Liberty Bonds, die vom letzten Update übrig geblieben sind, können für normale Kisten USN Kreuzer ausgegeben werden. Die Liberty Bonds werden im nächsten Update in Kreditpunkte umgewandelt.

Französische Zerstörer im Early Access

Die neueste Schiffslinie, die in Legends ankommt, ist wahrscheinlich die schnellste überhaupt! Französische Zerstörer zeichnen sich durch eine überragende Geschwindigkeit und eine beachtliche Hauptbewaffnung aus, die auf einer eher flachen Flugbahn fliegt, verstärkt durch das Verbrauchsmaterial Hauptbatterie-Nachladebooster auf höheren Stufen… Klingt beeindruckend, oder? Was sie jedoch nicht bieten, ist ein Nebelerzeuger. So sind hohe Geschwindigkeiten und aktives ausmanövrieren die wichtigsten Mittel, um feindlichen Angriffen mit diesen flinken Schiffen auszuweichen, während man gleichzeitig das Feuer auf seine Gegner regnen lässt. Es handelt sich hier also um riskante Einsätze mit hoher Belohnung, seid also bereit, eure Reaktionszeiten zu trainieren! Als zusätzliche Maßnahme für den Einsatz im Nahkampf hat die französische Linie natürlich Zugang zu Torpedos, aber ihre Reichweite ist begrenzt, so dass sie in den meisten Fällen nur als letztes Mittel eingesetzt werden können.

Vollendung des Zweigs der leichten Kreuzer der USN

Stufe V Dallas und Stufe VI Helena fanden ihren Platz in der Meta von Legends recht schnell, so dass es nun an der Zeit ist, die Spitze der leichten Kreuzer der USN zu begrüßen — Cleveland — welche übrigens die am zahlreichsten produzierte Kreuzerklasse aller Zeiten ist.

In diesem Spiel bietet Cleveland Granaten, die in einem hohen Bogen feuern, schnell nachladende Geschütze, die volle Salven in großen Winkeln ermöglichen, und eine fast vollständig untergetauchte Zitadelle. Die Zitadelle ist jedoch nach wie vor anfällig für Beschuss. Cleveland könnte man als eine Glaskanone der Superlative bezeichnen. Sie kann Geschosse mit beneidenswerter Geschwindigkeit schleudern und gegnerische Schiffe in Brand setzen, aber wenn sie einmal ungeschützt ist, geht es ganz schnell zurück in den Hafen – sie kann direktem Schaden nicht effektiv standhalten. Die Bogenflugbahn ihrer Geschosse ermöglicht zwar eine großartige Nutzung von Deckung, kann jedoch Segen und Fluch zugleich sein, da dadurch das Treffen eines besonders schnellen Ziels erschwert wird. Die beste Verteidigung des Schiffes besteht in der korrekten Verwendung der Verbrauchsmaterialien Radar und Sonar, um unerwünschte Konfrontationen zu verhindern, da sie auch nicht gerade zu den wendigsten leichten Kreuzern gehört.

Gewertete Gefechte: 6. und 7. Saison

Es ist wieder einmal an der Zeit, zu kämpfen und aufzusteigen! In der 6. Saison werden Schiffe der Stufe V eingesetzt, während in der 7. Saison eine Rückkehr zur Stufe VI vorgesehen ist.

Wie ihr euch vielleicht erinnert, wurde mit dem letzten Update der Bonus für Premium-Schiffe von der Team-Ergebnistabelle abgekoppelt, so dass Premium-Schiffe keinen Einfluss mehr auf eure Platzierung in der Team-Tabelle haben. Das bedeutet, dass ihr durch den Einsatz eines erforschbaren Schiffes in keiner Weise benachteiligt werdet, abgesehen von dem Gesamtverdienst, den ihr erzielen könnt.

Jubiläumsprojekt im Büro

Das neue Projekt mit dem Titel „Legendärer Geburtstag“ soll einen Rückblick auf unsere kurze, aber umfangreiche Geschichte darstellen und jeden wichtigen Meilenstein würdigen, sei es die Freigabe einer neuen Schiffslinie oder ein besonderes Event wie Die Transylvania schützen. Während ihr das Projekt abschließt, werdet ihr alle möglichen Arten von Kisten finden, darunter Kisten Halloween, Weihnachtsmann, Black Friday und verschiedene nationale Kisten.

Es gibt einige besondere Anforderungen für Schiffe und Kapitäne in einigen Segmenten, als Anmerkung zu dem Update, in dem dieser Inhalt verfügbar war, aber denkt daran, dass dieses Projekt nicht zeitlich begrenzt ist. Ihr könnt das Projekt also jederzeit vervollständigen, wenn ihr Lust dazu habt. Besonders interessant an den Kisten in diesem Projekt ist, dass die sowjetischen, deutschen und amerikanischen Kisten die Möglichkeit bieten, Premium-Schiffe zu bekommen, die auf diese Weise vorher nicht erhältlich waren. Insbesondere können die sowjetischen Kisten Ochotnik oder Poltawa enthalten; deutsche Kisten Admiral Graf Spee oder T-61 und US-Kisten Marblehead oder Boise.

Verbrauchsmaterial Aufklärer

Mit diesem Update erhalten alle Schlachtschiffe, die Katapultjäger zur Verfügung haben, die Möglichkeit, das Verbrauchsmaterial durch Aufklärer (Flugzeug) zu ersetzen. Die Wirkung dieses neuen Verbrauchsmaterials ist einfach: Die Genauigkeit der Hauptbatterie eurer Schiffe verbessert sich um 10 %, während sich das Flugzeug in der Luft befindet. Die Standardwerte für Dauer und Abklingzeit sind 30 bzw. 200 Sekunden. Bitte beachtet: Das Verbrauchsmaterial wirkt sich auf jede Salve aus, die während der Laufzeit gestartet wird, d.h. wenn ihr schießt und das Flugzeug eine Sekunde später landet, landet eure Salve immer noch mit verbesserter Genauigkeit.

Der Aufklärer verhält sich wie der Katapultjäger, so kann er Torpedos und Gegner auf kurzen Entfernungen ausmachen. Die Luftkampffähigkeiten und die TP-Werte der Flugzeuge sind ebenfalls gleich, so dass sie in der Lage sind, Schäden durch Luftabwehr in ähnlicher Weise zu widerstehen.

Bitte beachtet: Die Basiseigenschaft von Arthas Roqthar the Cold, Blinde Wut, funktioniert nach wie vor nur mit einem Katapultjäger. Desweiteren hat der Aufklärer keinen Einfluss auf die Kameraperspektive.

Schnellbefehlfeldaktualisierung

Das Schnellbefehlrad hat ein Update erhalten! Wir haben das ursprüngliche Rad (oder die Pizza!) ein wenig überarbeitet und ein zusätzliches Rad für soziale Interaktionen hinzugefügt.

Darüber hinaus werden alle Befehle vom Gefechts-Rad von World of Warships: Legends jetzt im Log-Feld im linken mittleren Teil des Bildschirms registriert. Zu guter Letzt haben wir das Schiffshorn als einen der Befehle hinzugefügt. Der Spam-Filter ist jetzt auch etwas strenger, deshalb bitten wir euch, bei der Verwendung der Befehle zurückhaltend zu sein!