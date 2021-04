World of Warships: Legends – Jubiläum bringt u.A. Flugzeugträger

World of Warships: Legends feiert seinen zweiten Geburtstag. Die Konsolenversion der Schiffsimulation wird entsprechend der Feierlichkeiten einige neue Inhalte und Goodies spendiert bekommen. Das Highlight: Flugzeugträger werden als neue Schiffsklasse eingeführt.

Bevor die Party steigt, steht jedoch zunächst eine Serverwartung am 12. April an, mit der dann auch das ca. 2,5GB große Update eingespielt wird:

Xbox: 9:00 – 12:00 Uhr

PS: 9:00 – 12:00 Uhr

Neben den täglichen Bonuskisten gibt es im Zeitraum vom 12. bis zum 19. April zusätzliche Geschenke im Shop. Außerdem werden Premium Schiffe reduziert sein und es gibt für euren bestehenden Fundus an Schiffen für den ersten Tagessieg mehr Bonus-EP als üblich.

Flugzeugträger

Die Flugzeugträger sind in diesem ersten Schritt ausschließlich für die Flotten US und IJN verfügbar und auch das vorerst nur in den Stufen 3, 5 und 7. Pro Team wird dann jeweils ein Carrier dabei sein, da sonst das Balancing aus dem Ruder laufen würde. Da vor Kurzem das Testevent mit den Flugzeugträger beendet wurde, nahm man sich das Feedback der Spieler:innen zu Herzen und hat an ein paar Stellschrauben gedreht. So sind Bombenabwürfe jetzt etwas vereinfacht, HE-Bomben machen mehr Schaden und Torpedos bekommen mehr Reichweite.

Zur Abwehr feindlicher Flugverbände bekommen Kreuzer die Option, als neues Loadout zwei Ladungen „Defensives Flugabwehrfeuer“ mitzunehmen. Diverse Kapitäne bekommen neue Skills, um die Flak zu stärken. Ebenso gibt es als Mod ein AA-Upgrade, dass die Reichweite zur Flugabwehr steigert.

Feldzug „Grenzenbrecher“ und mehr

Im neuen Feldzug winkt am Ende der Premiumkreuzer Suzuya, ein modifizierter Kreuzer der Mogami Klasse. Starke Geschütze, hohe Agilität gepaart mit starken Torpedos machen dieses Schiff zu einem Allrounder mit hohen kiting-Fähigkeiten.

Der Arena Modus kehrt mit diesem Update in World of Warships: Legends zurück. Es warten also wieder gewertete Gefechte auf euch, bei denen mit jedem Stufenranking Kisten und mehr als Belohnungen winken.

