World of Warships: Legends – Das Oktober Update im Überblick

Auch für den Oktober hat sich Wargaming wieder neuen content für World of Warships: Legends überlegt, um Hobby-Kapitäne bei der Stange zu halten. Nachdem im Feldzug vom September am Ende das Premium Schlachtschiff Roma wartete, gibt es für den ersten Herbstmonat frische Inhalte. Und genau diese gibt es hier im Überblick.

Das Update wird am 5. Oktober eingespielt. Zwischen 09:00 und 12:00 Uhr muss man sich demnach wieder auf die Wartungszeit der Server für Xbox One und Playstation 4 einstellen. Der Patch ist 2.5GB groß.

Neuer Feldzug „Erlöser aus Stahl“

Für die Beendigung des Feldzugs „Erlöser aus Stahl“ winkt der Premium US Zerstörer Benham der Stufe 6. Sind die bisherigen US DDs noch stark auf die Kanonen und weniger auf Torpedos fokussiert, geht die Benham den anderen Weg. Satte 8 Torpedorohre pro Seite können für gefährliche und breite Torpedofächer sorgen.

Neben diesem Schiff gibt es während des Feldzugs für diverse Zwischenetappen natürlich noch weitere Boni. Passend zum Oktober findet man die Halloween-20 Kisten, die die spezielle Tarnung Rostlaube und einzigartige Kapitäne beherbergen. Ferner winken mit etwas Glück permanente T4 Tarnungen im Halloween-Stil für ein paar Zerstörer.

Im Feldzug werden die Etappen wieder wöchentlich stattfinden. Schafft ihr also in einer der Wochen die Aufgaben nicht, dann sind diese unwiderruflich flöten und können nur mit Dublonen freigeschaltet werden. Es gilt also wieder das alte Prinzip der wöchentlichen Aufgaben, das für den September anscheinend einmalig aufgehoben wurde.

Der Feldzug läuft bis zum 9. November. Investiert ihr 2500 Dublonen für die Admiralitätsunterstützung, dann winken alle Belohnungen der Kampagne. Spielt ihr die Missionen ohne Einsatz von Echtgeld, dann gibt es wie üblich nur weniger Boni zu gewinnen.

Italienische Kreuzer

Alle italienischen Kreuzer sind nun freispielbar. Im September wurden diese eingeführt und konnten nur durch das Öffnen von Kisten ergattert werden. Neu mit dabei ist die Fähigkeit „Abluft-Nebelerzeuger“, der es den Kreuzern erlaubt, eine Nebelwand bei voller Fahrt zu setzen um die kurzzeitig zu tarnen.

Rostgerümpel Event

Für das diesjährige Halloween Event stehen sich postapokalyptische Zerstörer im Team via Deathmatch gegenüber. Vier Teams aus drei speziell vorbereiteten Zerstörern werden in einer versunkenen und heruntergekommenen Stadtlandschaft kämpfen. Hier ist der Haken – es gibt kein Verbergen, das heißt, jeder kann jeden sehen. Die Schiffe selbst haben unterschiedliche Stärken, aber keines von ihnen hat Nebel, so wird das Ganze eine gute alte Schießerei. Ihr bekommt auch eine Auswahl von drei vollständig aufgestuften Event-Kapitänen, die eure Schiffe steuern. Das Event selbst beginnt am 19. Oktober und zu einem späteren Zeitpunkt folgen weitere Infos.

Das sind die größten Änderungen bzw. Neuerungen für World of Warships: Legends. Einen vollständigen Überblick, welche Fixe und Balancing-Updates es sonst noch so gibt, findet ihr im Blogeintrag von Wargaming.