Wie sicher sind die Alternativen zu Book of Ra?

Book of Ra ist das coolste Slot-Game unserer Zeit. Das Spiel zieht alle Gambler in seinen Bann und ist deshalb Bestandteil bei vielen Online Casinos. Zuerst erfreut es mit einer besonderen Aufmachung im Ägypten-Look. Es verbreitet dadurch eine gewisse Stimmung, die Zocker zum Weiterzocken animiert. Das Casino Spiel motiviert durch typische Helden-Motive, Pharaonen-Abbilder, Hieroglyphen, klassische Buchstaben und andere interessante Motive.

Außerdem enthält es keine Sonderregelungen. Dadurch ist es leicht erlernbar und bietet hundertprozentigen Spielspaß. Ob in der Mittagspause oder nach Feierabend – Book of Ra macht jeden Moment zu einem Highlight. Wer das Spiel aus welchen Gründen auch immer nicht zocken kann, sollte sich gute Alternativen auf onlinecasinosdeutschland.com ansehen und sich mal für einen ganz neuen Style entscheiden. Die Alternativen haben ordentlich was zu bieten und bringen ebenso satten Spielspaß und eine erstklassige Grafik mit.

Book of Dead – Abenteuer-Modus aktiviert!

Zum Heldentum fehlt es an realem Bezug? Mit Book of Dead holen sich Abenteurer ihre Fun-Augenblicke direkt in den Computer oder auf das Smartphone. Book of Dead erinnert stark an Book of Ra und ist dennoch individuell. Die Motive wirken nostalgischer, orientieren sich jedoch ebenso am Alten Ägypten. Hier gilt es für Gambler die Pharaonengräber auszurauben und sich am Schatz zu bereichern.

Das Spielerlebnis ist ebenso wie bei Book of Ra. Zusätzlich zu den brillanten Bildern und den wertvollen Inspirationen für Gambler gibt es einen Freispiel-Modus. Rich Wilde dominiert das gesamte Spiel. Er ist die Heldenfigur, mit der sich Gambler identifizieren. Der smarte Räuber spielt entweder auf Risiko oder er gehört zu den Sicherheitsfanatikern und wählt den dazu passenden Modus. Damit der PC beim Zocken nicht zu heiß wird, sollten sich Gambler für einen guten Kühler entscheiden.

Moderner Style für junge Zocker

Book of Ra und Book of Dead ähneln sich auf verblüffende Weise. Nach einer Weile werden die Motive langweilig, dann muss Abwechslung her. Mit dem zeitgemäßen Slot-Game Love Island katapultieren sich Gambler direkt an den Strand. Echtes Südsee-Feeling ist inklusive! Wer Schwierigkeiten bei der Partnerwahl hat und Leichtigkeit ins Leben bringen will, sollte sich für Drehs an der Love Island Slot entscheiden. Auf 5 Zylindern bewegen sich zahlreiche Motive. Sie bilden schicke Männer und hübsche Frauen ab.

Dazwischen gibt es immer wieder andere ansprechende Symbole. Die Optik ist klar. Hier wurde auf Schnickschnack und überflüssige Details verzichtet. Im Hintergrund glitzert das Wasser, in der Ferne leuchtet eine Insel auf. Die Spielmelodie ist rhythmisch, cool und lädt zu einer weiteren Partie ein.

Versailles Gold – der Sonnenkönig lebt!

‚L’état c’est moi‘, diesen Ausspruch soll der zu Zeiten des Absolutismus regierende König Ludwig XIV. gemacht haben. Damit deutete er darauf hin, dass sich ganz Frankreich um ihn dreht. Mit seinem Wunsch nach Unvergänglichkeit brachte er den Prunk in sein Schloss Versailles, welcher das Schloss zum schönsten Platz der Erde machen sollte. Natürlich ist der König auch bis heute bekannt, da er neben dieser wunderbaren Architektur auch hier und da Besonderheiten wie den Spiegelsaal entwarf. Historiker begeistern sich noch heute für die schillernde Persönlichkeit des damals jungen Königs.

Warum also nicht eine Slotmaschine daraus machen und Ludwig XIV. in das 21. Jahrhundert einladen? Das dachten sich auch die Softwarehersteller von Versailles Gold. Dieses Game hat einen angenehmen Suchtfaktor. Auf den Motiven ist der König zu sehen – ebenso wie sein Prunk. Die musikalische Einlage erinnert an klassische Musik während der populären Tanzbälle.

Piraten und Kanonen gewünscht?

Pirates of the Caribbean ist eine absolute Kult-Filmreihe. Um sich auch im Online Casino als Pirat auszutoben und den Schatz von Schiffen zu erbeuten, sollten sich Gambler mit der Book of Ra Alternative Captain’s Treasure Pro vertraut machen. Das Game erfreut Zocker durch hohe Gewinnchancen, eine tolle Motiv-Vielfalt und viele inkludierte Boni. Auch dieses Casino Spiel ist leicht nachvollziehbar, es gibt nicht zu viele Rollen und die Symbole passen zum Themen-Slot.

Ähnlich wie dieses Spiel sieht auch Magic Mirror 2 aus. Beide Slots sind recht schnelllebig, wobei in Magic Mirror 2 sogar Ringe, Einhörner und andere mystische Symbole zu sehen sind. Märchenfans verbringen gut und gerne mehrere Stunden mit dem Casino Spiel, da es einen tollen Sound mitbringt und beruhigend wirkt.

Die Moorhuhnjagd beginnt erneut

Moorhühner gehörten zu Anfang der 2000er Jahre unbedingt dazu. Auf beinahe jedem Rechner war eine Version des Moorhuhn-Games zu finden. Es versprach einen guten Zeitvertreib und das ohne sich konzentrieren oder lange in die Spieltechnik einlesen zu müssen. Zudem war das ursprüngliche Moorhuhn-Game eher witzig gemacht und bot allerhand lustige Szenen. Damit das Moorhuhn aufleben kann, haben sich Programmierer für eine Neuauflage entschieden.

Anders als früher geht es jetzt um mehr, denn Book of Moorhuhn ist Online Gamblern vorbehalten. Das Game beeindruckt mit Moorhühnern als Lasso-Schwingern. Kleine, süße Cowboys bringen Glück. Books und Wild-Symbols erhöhen die Chancen auf den Sieg.

Sicherheit beim Zocken

Alle oben genannten Slot Spiele sind sicher. Sie wurden von zertifizierten Herstellern entwickelt und bieten demzufolge gute Gewinnchancen. Viel wichtiger ist es für Gambler den besten Anbieter für ihren Gambling-Genuss zu finden. Bei der Auswahl sollten sich Zocker auf Anbieter mit gültigen europäischen Lizenzen fokussieren und sich nicht für No-Name-Casinos entscheiden. Ein Indiz für unseriöse Machenschaften sind extrem hohe Boni.

Die meisten Online Casinos zahlen bei Registrierung einen Einzahlungsbonus aus. Dieser kann mehr als das Doppelte der Einzahlung betragen. Sollte er jedoch mit weiteren attraktiven Versprechungen einhergehen und den Einzahlungswert ums Vielfache übertreffen, ist das Casino womöglich keine gute Wahl.

Die Sicherheit beim Zocken betrifft nicht nur die Boni und die Lizenzen. Gambler sollten sich auch selbst absichern. Casino Spiele haben die Eigenschaft die Konzentration des Gamblers auf sich zu lenken. Beim Spielen ist es immer wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren.

Das bedeutet: Niemals mehr Geld ausgeben als tatsächlich zur Verfügung steht. 2021 bietet hinsichtlich Sicherheit und Schutz der Gambler wichtige Neuerungen. Zahlreiche Gesetze sehen eine Erweiterung des Jugendschutzes vor. Zusätzlich ist es verpflichtend jedes Profil mit der Anzeige von persönlichen Gewinnen und Verlusten zu versehen. Vergleiche ermöglichen dem Spieler die Effektivität seiner Spielauswahl zu überprüfen und sich daraufhin für ein anderes Spielverhalten oder für eine andere Online Slotmaschine zu entscheiden.