West of Dead – Jetzt auch für PS4 erschienen

Der actiongeladene Twin-Stick Shooter West of Dead ist heute für Playstation 4 erschienen. Für PC und Xbox One ist das Spiel bereits seit einigen Wochen auf dem Markt. Die Version für Nintendo Switch folgt in wenigen Wochen.

West of Dead entführt uns als Spieler nach Wyoming ins Jahr 1888. Zur damaligen Zeit stehen Hexen, Sünden und Dunkelheit auf der Tagesordnung. Unsere Spielfigur erwacht von den Toten in eben jenem Setting und startet einen blutigen Feldzug. Spielerisch erwarten uns prozedural generiert Level und ein fordernder Schweregrad. In bester Twin-Stick Shooter Manier steht die knallharte Action deutlich im Vordergrund.

Das Game ist im PSN für 19,99€ verfügbar. Wer ein PS+ Abo besitzt, zahlt derzeit nur 15,99€.

→ PSN

→ Microsoft Store (PC / Xbox)

Nachdem ihr den Trailer geschaut habt, könnt ihr gleich weitermachen und an unserem Gewinnspiel zum 10. Geburtstag teilnehmen!