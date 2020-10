Welche PS4-Spiele laufen auf der PS5?

Wie bereits von Naughty Dog, den Machern von The Last of Us und Uncharted, bei Twitter angekündigt, besitzt die PlayStation 5 eine Abwärtskompatibilität zu diversen PS4-Titeln. Sony gibt hierzu in einem offiziellen Blog-Beitrag nun genauere Informationen bekannt.

Welche Spiele und Features werden unterstützt?

Zunächst das Wichtigste: Von den über 4.000 PS4-Spielen werden mehr als 99 % zum Release der PS5 unterstützt. Dazu zählen auch in PS Plus oder PS Now enthaltene Spiele. Titel die nicht zur PS5 kompatibel sind werden, nach Angabe von Sony, mit dem Hinweis „Nur PS4“ im Shop gekennzeichnet. Aktuell existiert eine Liste von zehn Spielen die nicht auf der PS5 spielbar sind. Zu der Liste auf der Webseite von Sony geht es hier lang.

Abhängig von den jeweiligen Spieletiteln kann man bestehende Speicherstände auf eine PS5 importieren. Dazu kann man neben LAN und WLAN auch externe Speichermedien oder, im Fall von PS-Plus-Mitgliedern, die Cloud nutzen.

Eine Streaming-Kompatibilität ist auch gegeben. Es besteht die Möglichkeit Titel mittels Remote Play von einer PS4 auf eine PS5 zu streamen. Auch PS-Now-Streaming ist möglich. Die Vorteile der leistungsstärkeren Hardware können so allerdings natürlich nicht genutzt werden.

Auf der PS5 können PlayStation VR-Spiele wiedergegeben werden. Jedoch ist hierzu das komplette Zubehör, wie man es auch an der PS4 nutzt, erforderlich. Die PS5 HD-Kamera ist allerdings nicht zu PS VR kompatibel. Somit wird das PS VR-Headset, ein DualShock 4 Wireless-Controller oder Move-Controller und eine PS4-Kamera auch an der PS5 benötigt um VR-Titel spielen zu können.

Unterschiede im Gaming

Durch den in der PS5 verbauten SSD-Speicher sinkt bei ausgewählten Titeln die Ladezeit. Zusätzlich werden durch die Nutzung eines von Sony als „Game Boost“ bezeichneten Features auch bessere und/oder stabilere Bildraten erreicht. In einigen Spielen werden auch höhere Auflösungen bis hin zu 4K freigeschaltet. Allerdings sind hin und wieder Fehler oder Probleme mit der Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 nicht auszuschließen.

Unterschiede zwischen den beiden PlayStation 5 Versionen

Nutzer der PS5 Digital Edition können lediglich kompatible PS4-Spiele, die digital im PlayStation Store erworben wurden, spielen. PS4-Spiele auf Disk-Basis lassen sich, bedingt durch das fehlende Laufwerk, selbstverständlich nicht nutzen.

Wer eine PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk sein Eigen nennt, kann neben den digital erworbenen, kompatiblen Spielen auch PS4-Spiele auf Disc-Basis nutzen.

Quelle: offizieller PlayStation Blog