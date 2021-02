We Were Here – Kostenloses Koop-Abenteuer für Playstation

Im PSN ist seit wenigen Stunden das kostenlose Koop-Abenteuer We Were Here zur Verfügung. Wer Lust auf Spannung in trauter Zweisamkeit hat, der sollte allerdings nicht all zu lange mit dem Download zögern.

We Were Here ist der Auftakt einer Trilogie. Nach diesem ersten Teil folgen dann am 23. Februar die beiden Spiele „We Were Here Too“ und „We Were Here Together“. Einen Tag vorher endet dann auch die kostenlose Version im PSN, daher solltet euch ihr bis dahin die kostenlose Episode gesichert haben. Da das Spiel ausschließlich im Koop spielbar ist, ist eine Mitgliedschaft bei Playstation Plus zwingend.

„Jedes Spiel lässt sich nur kooperativ zu zweit spielen, indem ihr in die Rollen von Antarktisforschern schlüpft. In den ersten beiden Spielen, We Were Here und We Were Here Too, finden sich die Spieler in einem schlimmen Schneesturm wieder und stoßen auf der Suche nach einem Unterschlupf auf Castle Rock, eine geheimnisvolle mittelalterliche Burg in den trostlosen Weiten der Antarktis.

Mit „We Were Here“ erwartet euch die Pilot-Episode in einer Reihe von kooperativen, eigenständigen Puzzle-Abenteuern. Zunächst seid ihr zusammen mit einem Kumpel in einer verlassenen Burg gefangen. Der erste Spieler befindet sich in einem kleinen, abgelegenen Teil der Burg, während der Koop-Partner die Hallen durchstreift und versucht, Spieler Eins zu finden. „Für jeden Raum brauchst du Köpfchen und die Fähigkeit, dich klar und deutlich mit deiner Stimme auszudrücken“ so Lucia de Visser von Total Mayhem Games.

→ We Were Here im PSN (PS4)