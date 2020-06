Warhammer 40k Vorschau für War of the Spider

Auch diese Woche geht die Newsflut in die nächste Runde. Games Workshop macht nun Druck, lässt nichts anbrennen und während Engine Wars noch nicht mal richtig kalt geworden ist, überwerfen sie uns bereits mit der 40k Vorschau für War of the Spider.

Die Death Guard marschieren.

Und wie sie marschieren. Langsam aber stetig nähern sie sich ihrem Ziel und sind dabei zäh und stur, wollen einfach nicht sterben. Das ganze wird nun noch auf die Sitze getrieben, indem wir einem Modell eines der neuen Relikte, „The Daemon

s Toll“ geben. Mit diesem übersähen wir unsere Death Guard, ausgenommen Cultist und Poxwalker, mit einem zusätzlichem 5+ invulnerable save. Ja, richtig gehört. Eure T5 Modelle mit einem 3+ Rüster, bekommen nun einen 5++ Invul und ihren heißgeliebten 5+++ FNP behalten so auch noch obendrein! Ganz klar: Viel mehr Verteidigung geht bald nicht mehr. Und das ist nur eine Option unter vielen.

Relikte gibt es übrigens einige mehr. Mindestens Sieben, denn ihr bekommt eines für jede der Sieben Kompanien. Und dazu gibt es gleich noch Sieben Warlord Traits und Sieben einzigartige Stratagems. Zum Beispiel „From the Carrion Heaps„, welches Poxwalker in der Reserve zurückhalten lassen kann, um sie dann via Deep Strike auf 9″ zu einem Gegner zu bringen. Jedoch müsst ihr auch innerhalb 9“ zu einer Spielfeldkante bleiben. Dieses Stratagem ist einzigartig für die Harbringer Kompanie, welche unter Typhus Kommando steht – der Ersten.

Die Poxmonger, fünfte Kompanie der Death Guard, setzen dahingegen auf Daemon Engines. Diese dürfen schießen, auch wenn sie sich aus einem Nahkampf zurück gezogen haben. Natürlich wird es noch andere Stratagems geben, womit ihr euch zusätzliche Nahkampfangriffe erkaufen könnt oder eure Fernkampfreichweite mit „Plague Waffen“ erhöht.

Fabius Bile – der verrückte Professor und „seine Armee“

In Warhammer 40k War of the Spider geht es jedoch nicht nur um die Death Guard. Tatsächlich ist es ein Anhänger der Emperors Children, der für Ärger sorgt, in dem er ein Artefakt der Death Guard gestohlen hat und sich nun auf der Flucht befindet.

Fabius Bile soll wohl eine eigene, neue, vermutlich kleine, Armee mit sich bringen und so das Schlachtfeld mit aufmischen. Diese nennt sich „Creations of Bile“ und als Legion Trait gibt es +1 auf Bewegung und Stärke. Damit wären alle Kettenschwerter S5 Waffen, was einen deutlichen Unterschied hinten raus macht.

Als ein neues Religt, wird der „Helm of all-seeing“ vorgestellt, welcher uns eine bekannten CP re-roll gibt, in diesem falle auf die 5+ für jeden, von uns eingesetzten Punkt.

Stratagems

Wir wissen, dass Fabius Bile für seine Experimente bekannt ist und einer Einheit einen Bonus auf Stärke, Wiederstand oder Angriff geben kann. Da wir bereits einen Bonus auf Stärke und Bewegung haben, wäre ein zusätzlicher Angriff gar nicht mal so verkehrt. Das kombinieren wir dann noch mit „Macrotensile Sinews“ für 1CP und erhalten nochmals +1 auf die Advance- und Chargereichweite. Da uns das gute Stratagem auch noch erlaubt nach dem advancen zu Chargen, bekommen wir so 3″ erhöhte Reichweite, was unseren Nahkämpfern deutlich entgegen kommt.

Um unsere Überlebenschancen im Nahkampf zu erhöhen, gibt es übrigens noch ein Stratagem hinterher. „Monstrous Visages“ gibt euren Feinden -1 auf die Trefferwürfe, wenn sie sich innerhalb von 6″ zu unserer Einheit aufhalten. Beide Stratagems gelten übrigens nicht für Chaos Cultists. Das könnte bedeuten, dass er Kultisten in seinen Reihen nicht sehen will oder es sind nur zwei ausgewählte Beispiele.