Verschiebung der KAZÉ Anime Nights 2021

Es war bereits zu befürchten, dass sich die KAZÉ Anime Nights 2021 nicht wie geplant ausgetragen werden können. Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens verschärfen sich die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und davon sind leider auch die Kinos betroffen.

KAZÉ Anime Nights 2021 – Wie geht es weiter?

Da die Event-Termine wie gewünscht nicht stattfinden können, verlegt KAZÉ Anime den Starttermin auf März. Bis Dezember 2021 laufen dann die bereits bekannten Filme in monatlichen Abständen.

Der Eröffnungsfilm bleibt My Hero Academia – The Movie: Heroes Rising und im April zeigt uns KAZÉ weiterhin passend zum weltweiten Startmonat Detektiv Conan – The Movie (24) – Die scharlachrote Kugel. Genaue Termine bekommen wir voraussichtlich im Januar. Für My Hero Academia war sogar die originale japanische Fassung mit deutschen Untertiteln geplant und nur wenige Tage später die komplett synchronisierte Variante. Weitere Filme sind Black Fox, die Lupin III. Trilogie, Millennium Actress und Seven Days War.

My Hero Academia – The Movie: Heroes Rising Story

Der zweite Kinofilm zum ungemein populären Anime nach den Mangas von Kohei Horikoshi führt die Nachwuchs-Helden um Deku und seine Freunde auf eine entlegene Insel, wo sie zum ersten Mal professionelle Superhelden-Arbeit verrichten müssen, bis sie von einem Schurken mit einer geradezu unermesslichen Fähigkeit angegriffen werden.

My Hero Academia: Heroes Rising Offizieller Trailer.



Quelle: KAZÉ PM